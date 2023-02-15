Достаточно столовой ложки: зачем посыпать солью картошку после посадки

Картофель любит хорошо вспаханную почву с органическими удобрениями, но чтобы еще увеличить урожай, люди используют обычную соль.
При посадке картофеля в лунку можно также бросать по чайной ложечке калия или же разбросать это удобрение по поверхности, но есть другой способ.
Столовая ложка соли и урожай обеспечен
Это локальный способ удобрения. При посадке картошку можно немного посыпать солью. Столовая ложка на лунку - и в картофеле будет достаточно фосфора, калия, и даже кальция. Делать это нужно осторожно, чтобы не "пересолить" картошку.
Солевой раствор
Также довольно популярным методом среди огородников является соленая вода. Для этого вам нужно взять 1 кг поваренной соли и после полного растворения по очереди погружать в раствор семенную картошку. Такой способ более затратный по времени, но не менее рабочий.
Чем еще удобрить картофель?
Еще один относительно бесплатный способ увеличить урожай картошки - обычная зола. Несколько столовых ложек в лунку будет достаточно.
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