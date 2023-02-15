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Достаточно столовой ложки: зачем посыпать солью картошку после посадки

15 февраля 2023, 14:12
Соль при посадке картофеля - довольно популярная и безотказная практика.
Картофель, соль
Картофель, соль / pixabay.com

Картофель любит хорошо вспаханную почву с органическими удобрениями, но чтобы еще увеличить урожай, люди используют обычную соль.

При посадке картофеля в лунку можно также бросать по чайной ложечке калия или же разбросать это удобрение по поверхности, но есть другой способ.

Столовая ложка соли и урожай обеспечен

Это локальный способ удобрения. При посадке картошку можно немного посыпать солью. Столовая ложка на лунку - и в картофеле будет достаточно фосфора, калия, и даже кальция. Делать это нужно осторожно, чтобы не "пересолить" картошку.

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Солевой раствор

Также довольно популярным методом среди огородников является соленая вода. Для этого вам нужно взять 1 кг поваренной соли и после полного растворения по очереди погружать в раствор семенную картошку. Такой способ более затратный по времени, но не менее рабочий.

Чем еще удобрить картофель?

Еще один относительно бесплатный способ увеличить урожай картошки - обычная зола. Несколько столовых ложек в лунку будет достаточно.

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Автор: Сергей Кущ
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