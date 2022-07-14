Дорогие вещи и крупы превратятся в пыль: как вывести надоедливую моль

Это насекомое может появиться в любой квартире и помешать этому практически невозможно.
Такой надоедливый вредитель как моль может доставить немало неприятностей. Как известно, насекомые любят полакомиться одеждой или крупами, а вывести ее не так уж и просто.
Существует по меньшей мере 160 тыс. известных видов этого насекомого, но лома человек сталкивается лишь с некоторыми из них. Жить она может и в продуктах, и в одежде, и в мебели
Почему заводится моль
Это насекомое может появиться в любой квартире и помешать этому практически невозможно:
- личинки могут оказаться в купленных продуктах, например, зараженная крупа станет удобным местом для размножения насекомого. В дальнейшем моль расселится и в других продуктах;
- платяная моль обычно возникает в доме с появлением новой или подержанной одежды, мебели, ковров и паласов;
- любой вид моли можно принести домой на одежде после прогулки или поездки в общественном транспорте. Насекомые могут оказаться и на шерсти домашнего питомца, регулярно бывающего на улице;
- в конце концов, моль может залететь в дом через открытое окно или вентиляцию.
Как избавится от платяной моли
В любом сезоне она отдаёт предпочтение дорогому кашемиру, натуральному шёлку, чистой шерсти, перьям, мехам и хлопку.
Читайте такжеДиетологи многое недоговаривают: в каком виде лучше всего есть куриные яйца, чтобы не полнетьЭтот вид моли любит прятаться в укромных тёплых уголках, поэтому первым делом выньте всё из шифоньера, пропылесосьте каждую полку и ящик, а затем протрите все внутренние поверхности тряпкой, смоченной в любом моющем средстве.
Также вы можете:
- Заморозить одежду
- Вынесите одежду на солнце
- Почаще стирать одежду
- Хранить шерстяные вещи в чехлах
- Чтобы отпугнуть моль, пользуйтесь натуральными репеллентами
Как избавиться от пищевой моли
Эта моль селится в продуктах и сжирает их. Прежде всего проверьте все банки и пакеты с крупами, кормами для животных, сухофруктами, семенами, чаем и прочими сыпучими продуктами. Это касается и нераспечатанных упаковок. В заражённых продуктах могут обнаружиться яйца моли, похожие на слипшуюся манную крупу, личинки и характерные паутинки. Если вы видите что-то из этого, то придется выбросить всю пачку.
- Осмотрите и очистите всю кухню
- Обработайте оставшиеся продукты
- Используйте феромонные ловушки для отлова самцов моли
- Разложите лавровый лист и лаванду возле продуктов
- Не делайте много запасов
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