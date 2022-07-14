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Дорогие вещи и крупы превратятся в пыль: как вывести надоедливую моль

14 июля 2022, 14:39

Это насекомое может появиться в любой квартире и помешать этому практически невозможно.

моль
Как вывести с дома моль/ скриншот

Такой надоедливый вредитель как моль может доставить немало неприятностей. Как известно, насекомые любят полакомиться одеждой или крупами, а вывести ее не так уж и просто.

Существует по меньшей мере 160 тыс. известных видов этого насекомого, но лома человек сталкивается лишь с некоторыми из них. Жить она может и в продуктах, и в одежде, и в мебели

Почему заводится моль

Это насекомое может появиться в любой квартире и помешать этому практически невозможно:

  • личинки могут оказаться в купленных продуктах, например, зараженная крупа станет удобным местом для размножения насекомого. В дальнейшем моль расселится и в других продуктах;
  • платяная моль обычно возникает в доме с появлением новой или подержанной одежды, мебели, ковров и паласов;
  • любой вид моли можно принести домой на одежде после прогулки или поездки в общественном транспорте. Насекомые могут оказаться и на шерсти домашнего питомца, регулярно бывающего на улице;
  • в конце концов, моль может залететь в дом через открытое окно или вентиляцию.

Как избавится от платяной моли

В любом сезоне она отдаёт предпочтение дорогому кашемиру, натуральному шёлку, чистой шерсти, перьям, мехам и хлопку.

Читайте такжеДиетологи многое недоговаривают: в каком виде лучше всего есть куриные яйца, чтобы не полнетьЭтот вид моли любит прятаться в укромных тёплых уголках, поэтому первым делом выньте всё из шифоньера, пропылесосьте каждую полку и ящик, а затем протрите все внутренние поверхности тряпкой, смоченной в любом моющем средстве.

Также вы можете:

  • Заморозить одежду
  • Вынесите одежду на солнце
  • Почаще стирать одежду
  • Хранить шерстяные вещи в чехлах
  • Чтобы отпугнуть моль, пользуйтесь натуральными репеллентами

Как избавиться от пищевой моли

Эта моль селится в продуктах и сжирает их. Прежде всего проверьте все банки и пакеты с крупами, кормами для животных, сухофруктами, семенами, чаем и прочими сыпучими продуктами. Это касается и нераспечатанных упаковок. В заражённых продуктах могут обнаружиться яйца моли, похожие на слипшуюся манную крупу, личинки и характерные паутинки. Если вы видите что-то из этого, то придется выбросить всю пачку.

  • Осмотрите и очистите всю кухню
  • Обработайте оставшиеся продукты
  • Используйте феромонные ловушки для отлова самцов моли
  • Разложите лавровый лист и лаванду возле продуктов
  • Не делайте много запасов

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