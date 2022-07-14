Дорогие вещи и крупы превратятся в пыль: как вывести надоедливую моль

Как вывести с дома моль/ скриншот

Такой надоедливый вредитель как моль может доставить немало неприятностей. Как известно, насекомые любят полакомиться одеждой или крупами, а вывести ее не так уж и просто.

Существует по меньшей мере 160 тыс. известных видов этого насекомого, но лома человек сталкивается лишь с некоторыми из них. Жить она может и в продуктах, и в одежде, и в мебели

Почему заводится моль

Это насекомое может появиться в любой квартире и помешать этому практически невозможно:

личинки могут оказаться в купленных продуктах, например, зараженная крупа станет удобным местом для размножения насекомого. В дальнейшем моль расселится и в других продуктах;

платяная моль обычно возникает в доме с появлением новой или подержанной одежды, мебели, ковров и паласов;

любой вид моли можно принести домой на одежде после прогулки или поездки в общественном транспорте. Насекомые могут оказаться и на шерсти домашнего питомца, регулярно бывающего на улице;

в конце концов, моль может залететь в дом через открытое окно или вентиляцию.

Как избавится от платяной моли

В любом сезоне она отдаёт предпочтение дорогому кашемиру, натуральному шёлку, чистой шерсти, перьям, мехам и хлопку.

Читайте такжеДиетологи многое недоговаривают: в каком виде лучше всего есть куриные яйца, чтобы не полнетьЭтот вид моли любит прятаться в укромных тёплых уголках, поэтому первым делом выньте всё из шифоньера, пропылесосьте каждую полку и ящик, а затем протрите все внутренние поверхности тряпкой, смоченной в любом моющем средстве.

Также вы можете:

Заморозить одежду

Вынесите одежду на солнце

Почаще стирать одежду

Хранить шерстяные вещи в чехлах

Чтобы отпугнуть моль, пользуйтесь натуральными репеллентами

Как избавиться от пищевой моли

Эта моль селится в продуктах и сжирает их. Прежде всего проверьте все банки и пакеты с крупами, кормами для животных, сухофруктами, семенами, чаем и прочими сыпучими продуктами. Это касается и нераспечатанных упаковок. В заражённых продуктах могут обнаружиться яйца моли, похожие на слипшуюся манную крупу, личинки и характерные паутинки. Если вы видите что-то из этого, то придется выбросить всю пачку.

Осмотрите и очистите всю кухню

Обработайте оставшиеся продукты

Используйте феромонные ловушки для отлова самцов моли

Разложите лавровый лист и лаванду возле продуктов

Не делайте много запасов

Вам может быть интересно: