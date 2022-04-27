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Дорога будет дальней: пять знаков зодиака в мае могут покинуть все, что им ценно

27 апреля 2022, 03:31

Кого ждет дальняя дорога, переезд или смена места жительства.

Гороскоп май 2022
Гороскоп на май 2022 - пять знаков ждет дальняя дорога / depositphotos.com/

Непростые времена вынуждают многих людей покидать любимые места и родные дома в поисках безопасного пристанища. Для пяти знаков зодиака в мае это может стать реальностью. Им предстоит отправиться в дорогу.

Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из представителей зодиакального круга можно рассчитывать на успехи в карьере и повышение дохода, а кто получит долгожданное предложение.

Астрологи выделили пять знаков зодиака, которых в последний месяц весны может ждать долгое путешествие. Это может быть и переезд или поездка ыв виду неопределенных обстоятельств.

Овен

Огненным Овнам очень сложно менять привычное окружение и выходить из зоны комфорта. Они очень сильно привязаны к уюту в доме, который создавали собственными руками. Переезд для них может обернуться большим стрессом, однако именно в мае звезды предсказывают людям этого знака дальнюю дорогу. Это будет нелегко, однако не стоит терять оптимизма. Настройтесь на лучшее.

Лев

Львы еще те путешественники и не упустят момента, чтобы удовлетворить свое любопытство и побывать в новой стране или соседнем городе. Однако дорога против желания – самое ненавистное, что только могут представить люди этого знака. Вынужденная смена места жительства в мае может потрепать вам нервы. Однако ваша сила духа и вера в лучшее помогут преодолеть все затруднения.

Весы

Весы могли задумываться о переезде и смене места жительства. В мае может произойти событие, которое окончательно утвердит ваше решение. Представителям воздушного знака предстоит дальняя дорога, не исключено, что вы будете жить за границей.

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Стрелец

Стрельцы в мае могут поменять место жительства и предпосылки для этого назревали уже некоторое время. Вам будет сложно смириться с тем, что обстоятельства будут выше вас, но преодолеть трудные времена поможет поддержка родных людей.

Рыбы

Рыб может ожидать незапланированная дальняя поездка. Решение о ней нужно будет принимать за считанные часы, поэтому, возможно, стоит продумать до мелочей, что бы вы хотели с собой взять и приготовить нужные вещи. Однако несмотря на суматошность ситуации ваша поездка сложится благоприятно и будет успешной.

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