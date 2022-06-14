Дорофеева посоветовала, как переживать тревожность и панические атаки

Надя Дорофеева делится полезными советами / instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица Надя Дорофеева, которая недавно развелась со своим супругом Владимиром Дантесом, вместе с психотерапевтом составила список советов, которые помогут справиться с депрессией и тревожностью.

Подсказки артистка изложила в своем Instagramе.

"Все, что происходит с вами сейчас… – это адекватный ответ психики на неадекватные события вокруг. Никто не может быть морально готов к войне. Самая важная наша с вами задача – выжить: и физически, и психологически", – говорится в сообщении певицы.

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Дорофеева также рассказала, что делать, если случилась паническая атака.

Напомним, ранее Владимир Дантес отреагировал на слухи о романе Нади Дорофеевой с Михаилом Кацуриным. Певец подчеркнул, что Додо не ушла от него к другому, и назвал реальную причину развода.

Также украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, которой приписывают роман с Владимиром Дантесом, рассказала, почему развелась со своим мужем - Михаилом Кацуриным.