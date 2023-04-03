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Домашние яйца или магазинные: развеиваем мифы и выбираем лучшее

3 апреля 2023, 17:35
Вокруг домашних и магазинных яиц кружится много мифов. Не всегда чистые яйца одного размера и окраса равно высокому качеству и полезным свойствам.
яйца, куры
Какие яйца лучше - магазинные или домашние / Коллаж фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Многие до сих пор ломают себе голову вопросом, какие яйца более болезные - домашние или фабричные. Кто-то считает, что в магазинных яйцах больше пользы, ведь куры употребляют все необходимые микроэлементы. А кто-то считает, что домашние яйца вредные, ведь есть риск заразиться сальмонелезом.

Оказывается, есть куча мифов, которые не мешают действительно понять, в чем разница между фабричными и деревенскими яйцами, а также какие являются более полезными.

Почему яйца домашних кур лучше

Тут всё дело в самих условиях жизни курочек. Домашние несушки много времени проводят на свежем воздухе, видят солнечный свет. Они могут пощипать травки, скушать тех или иных насекомых, все время имеют доступ к еде и лишь в конце дня идут на место своей ночлежки.

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Что касается кур, которых выращивают в промышленных масштабах, то делается это все в клетках. Куры не выходят на улицу ради прогулки. Они всю жизнь проводят в очень маленьком пространстве. Также таких кур кормят химией вместе со специальным кормом. Считается, что эти вещества даже могут повысить уровень холестерина в человеческом организме, если их постоянно употреблять.

Почему у деревенских яиц более яркий желток

Действительно, домашние куры несут яйца, внутри которых более яркий и насыщенный желток. Всё это из-за того, что куры кушают много зелени, а это, как вы уже поняли, очень полезно для них.

Также на цвет желтка может повлиять наличие петуха в курятнике. Ведь в таком случае получается, что домашние яйца будут оплодотворены, гормонально сбалансированы и более полезны.

На фабриках такого нет. Однако там уже приспособились и начали пытаться обмануть потребителей. В корм курам могут подсыпать специальный краситель, который предает желтку насыщенный желтый или оранжевый цвет.

Как отличить домашние и магазинные яйца по размеру и окрасу

Первое, на что можно обратить внимание - размер и окрас яйца. Ни для кого не секрет, что домашние яйца не бывают одинакового размера. Одну куры несут большие продолговатые яйца, другие - мелкие и более круглые.

То же самое относится и к цвету скорлупы. Некоторые куры несут белые яйца, другие коричневые или бежевые. Также скорлупа может быть более гладкой или шероховатой, в зависимости от породы курицы. Стоит отметить, что нет разницы в белых или коричневых яйцах. Это лишь миф, который якобы говорит о большей пользы одних.

Если же вы покупаете яйца в магазине, то обратите внимание - они все как срисованы друг с друга. В упаковке не будет разных яиц по окрасу или размеру. Производители научились зарабатывать на этом. Они отбирают яйца большего размера и продают их дороже.

Можно ли заразиться сальмонелезом от домашних яиц

Чаще всего такой миф распространяют именно поставщики фабричных яиц. Они утверждают, что магазинные яйца более полезны, ведь они чистые, якобы обеззаражены и от них невозможно заразиться. А вот что касается деревенских, то они утверждают, что именно от них якобы можно подхватить инфекцию.

Но все это не совсем так. Перед употреблением любые яйца нужно хорошенько очистить от грязи и фекалий. Если употреблять сырые яйца, то заразиться можно не только от домашних, но и от фабричных.

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