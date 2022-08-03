Дома будут деньги, счастье и любовь: какие коты притягивают к жилью удачу

Коты, которые притягивают к дому любовь, счастье, деньги и удачу / ua.depositphotos.com

Коты и собаки - животные, без которых огромное количество хозяев уже не представляют свою жизнь. Не смотря на то, что эти животные могут и напакостить, они могут также поднять настроение и подарят свою ласку.

Но как оказалось, коты еще и способны притягивать нешуточную удачу в дом. Для них дом - это место благополучия и комфорта. Кошки способны ощущать воздействие любой энергии и сигнализировать о негативе в доме.

Эзотерики считают, что энергетику животного определяет именно цвет его шерсти. Коты могут повлиять на энергетику в доме и выступить в роли талисмана.

Черные кошки

Коты, которые притягивают к дому любовь, счастье, деньги и удачу / ua.depositphotos.com

Существует много суеверий о том, что коты с шерстью черного окраса приносят лишь беды, они спутники ведьм и колдунов, но это все не так. На самом деле черные котики защищают дом, в котором поселились. Считается, что они даже могут уберечь помещение от заговоров, конфликтов и болезней.

Черная кошка может положительно повлиять на все сферы хозяина, помогает бороться с завистью, обидами и злостью. Такие коты приносят в дом незаурядный нрав. Следует отметить, что они могут сигнализировать о том, что приближается что-то неприятное. В этот момент они обеспокоены и не могут найти себе места.

Коты с рыжей шерстью

Коты, которые притягивают к дому любовь, счастье, деньги и удачу / ua.depositphotos.com

Считается, что приютивши котика рыжего окраса, вы притянете к себе достаток или даже богатство. Такие животные обладают энергией солнца и могут принести вместе с собой успех во всех делах хозяина.

Рыжая кошка может уберечь своего хозяина от ненужных денежных трат. Кроме того, она может научить его быть более ответственным и внимательным.

Серые и белые котики

Коты, которые притягивают к дому любовь, счастье, деньги и удачу / ua.depositphotos.com

Эти зверюшки настоящие "Амуры". Они приносят в дом любовь и могут наполнить помещение уютом. Серые котики уравновешивают лишние страсти и успокаивают. Вместе с ними в дом может прийти приятная стабильность.

С таким любимцем в семье может значительно уменьшиться количество ссор, конфликтов. Семьи, с которыми живут такие котики, наполнены искренностью и добром, они крепче других.

Белые животные могут помочь в личной жизни и тем, кто еще не нашел свою любовь. Они могут помочь привязать к себе человека, который вам нравится.

Кроме того, белые котики еще и способны избавлять своих хозяев от болезней, забирать усталость и заряжать энергией. Их еще называют "целителями".

Коты с трехцветной шерстью

Коты, которые притягивают к дому любовь, счастье, деньги и удачу / ua.depositphotos.com

Эти коты просто заполоняют дом, в котором живут, счастьем. Как только они переступают порог - в дом больше не зайдут беды, а отношения станут гармоничными, появится спокойствие. Денег меньше точно не станет, а наоборот - доходы увеличатся.

Трехцветный питомец притягивает нрав ко всем жителям дома. Такие люди часто имеют четко поставленные цели.

Но весь этот нрав может исчезнуть, если котика выгнать из дома. В таком случае из помещения вместе с животным уйдет весь позитив.

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