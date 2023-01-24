Дома будет идеальная чистота: 10 советов, как избавиться от пыли в квартире навсегда

Если вас регулярно беспокоит вопрос, почему так много пыли в квартире, пришло время положить конец этой проблеме.

Есть 10 правил, как избавиться от пыли в квартире/ ua.depositphotos.com

Пыль можно назвать невидимым врагом хозяек и хозяев. Ведь оно настолько маленькая, что ее и не видно. Но когда она коварно оседает на разных поверхностях и формирует довольно заметный слой, тогда без влажной тряпки уже не обойтись. Поэтому вопрос, как уменьшить количество пыли в квартире, наверное, беспокоит многих.

Пыль может плохо влиять на наше самочувствие, вызывая аллергические реакции. Такую реакцию часто вызывают дрожжевые грибы, частицы плесени и пылевые клещи, которые могут содержаться в пыли, но она может вызвать аллергическую даже без таких аллергенов в своем составе.

Откуда берется пыль в квартире

Наверное, время от времени у многих из нас возникает в голове вопрос, откуда столько пыли в квартире. Кажется, убирали только вчера или позавчера, а сегодня "неожиданный гость" пожаловал снова и удобно умостился на всех поверхностях мебели. Такая ситуация очень раздражает, не так ли?

Итак, давайте разбираться, как избавиться от пыли в квартире. Для этого нужно придерживаться 10 советов.

1. Избавьтесь от пылесборников

На многих поверхностях пыль очень легко протирается, поэтому во время уборки от нее нетрудно избавиться. Однако есть поверхности, на которых она накапливается на протяжении долгого времени. Такими пылесборниками являются, например, ковры, мягкие игрушки, книги, газеты, бумаги и тому подобное.

Если какие-то из этих вещей вам не очень важны, лучше чтобы они не стояли в комнатах и не собирали на себя пыль. Если же это важные для вас вещи, то уделяйте им особое внимание. Например, почаще стирайте мягкие игрушки и ковры, очищайте от пыли книги и тому подобное.

2. Проводите влажную уборку

Лучше всего делать влажную уборку не реже, чем раз в неделю. Текстиль и мягкие игрушки нужно стирать дважды в месяц.

Также нельзя забывать протирать пыль на листьях комнатных растений.

Регулярно проводите влажную уборку/ ua.depositphotos.com

3. Используйте специальные средства для уборки

Например, можно развести кондиционер для стирки с водой, добавив вчетверо больше воды чем кондиционера. Раствор залить в пульверизатор, опрыскать поверхности и протереть тряпкой. Кондиционер имеет антистатический эффект, поэтому поверхности на дольше будут оставаться без пыли.

4. Регулярно ополаскивайте тряпку

Во время уборки нужно регулярно ополаскивать тряпку, чтобы эффективнее очищать поверхности и не разносить грязь. Также регулярной замены требует фильтр пылесоса.

5. Проводите уборку сверху вниз

Если нарушить это правило и убрать сначала нижние полки, а потом, к примеру, помыть люстру и жалюзи – пыль просто опустится вниз снова. Это будет "сизифов труд", и вам придется снова мыть уже убранные места.

6. Лучше избегать большого количества декора

Если дома будет много декоративных вещей, потом придется тратить много времени, чтобы их все очистить от пыли и перемыть. Поэтому лучше избегать накопления таких деталей интерьера. Если же они для вас важны, лучше хранить их за стеклянными дверцами закрытых шкафов.

Не стоит загромождать полки – тогда уборка будет сложнее/ ua.depositphotos.com

7. Закрывайте окна

Проветривать помещение важно. Однако если постоянно держать окна открытыми, то пыль с улицы будет попадать в комнаты. Особенно эта проблема актуальна, если вы живете в густонаселенном месте, или еще и рядом с оживленной трассой.

8. Пользуйтесь химчисткой для "сложных" вещей

Если некоторые очень крупные вещи не помещаются в стиральную машину – например, большие покрывала – то можно занести их в химчистку. Также можно чистить такие вещи отпаривателем.

9. Используйте меньше синтетики

Натуральные ткани не притягивают пыль так сильно, как синтетические. Поэтому лучше иметь в своем гардеробе меньше синтетики.

Во избежание сбора пыли на одежде также можно просто приобрести чехлы для хранения вещей.

10. Регулярно мойте вентиляционные решетки

Это не обязательно делать во время каждой уборки, однако время от времени не забывайте их очищать.

Вас также может заинтересовать: