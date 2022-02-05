Дом, как картинка, и муж доволен: лучшие жены по знаку зодиака

Четыре представительницы зодиакального круга отлично справляются с семейными обязанностями.
Четыре представительницы зодиакального круга имеют все шансы стать женами, которых все будут ставить в пример. Они и хозяйство ведут на ура, и не забывают уделять внимание каждому члену семьи.
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Астрологи выделили четырех женщин по знаку зодиака, которые умеют грамотно распределять обязанности, всегда выглядеть как с обложки и находить время на все. Что сказать – не жена, а мечта!
Телец
Представительницы земного знака отличаются практичностью, у таких женщин каждая копейка на счету. Они грамотно распоряжаются семейным бюджетом и стараются обеспечить максимальный уют и комфорт домочадцам. К тому же они отличаются спокойным нравом, редко идут на конфликт и всеми силами старается решить проблему с помощью диалога. В тяжелые времена станет своему супругу надежной опорой.
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Лев
Огненные Львицы еще тот коктейль из красоты, чувственности и страсти. Они всегда на виду, их невозможно не заметить. Супруг Львицы то и дело ловит на себе восхищенные взгляды других мужчин. Однако за привлекательной оберткой скрывается гораздо больше. На первый взгляд Львицы могут показаться поверхностными, однако на деле – они стараются выбрать одного спутника на всю жизнь. Это верные жены с правильными семейными ценностями.
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Весы
Воздушные Весы обладают легким нравом и дружелюбным характером. Для такой женщины важно наладить контакты с родственниками мужа. Она из тех, кто может мило сплетничать со свекровью обо всем на свете и найти общий язык с троюродной тетушкой. Она отзывчива к чужому горю и хранит верность своему мужчине.
Водолей
У такой жены всегда все будет в идеальном порядке. У Водолеев все разложено по полочкам, а чистота в доме просто кристальная. Представительницы этого знака – отличные организаторы, с ними не стоит переживать о том, что паспорт или важные документы будут забыты. Неуемные воображение и фантазия помогают разнообразить семейный быт смелыми экспериментами. С ней не заскучаешь!
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