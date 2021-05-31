Телеканал 1+1 рассекретил сюжет и актеров нового сериала Дом Бобринских

Дом Бобринских / 1+1

Студия Квартал 95 по заказу 1+1 готовит сериал Дом Бобринских, который претендует на роль доброй фэнтезийной истории.

В понедельник 31 мая появился первый анонс сериала, кадры со съемок и сюжет Нвогу проекту.

Создатели сериала отмечают, что таких комедийных, добрых историй с элементами фэнтези в Украине снимается немного. Дом Бобринских - история о связи поколений, о семейных ценностях, о разнице эпох.

Сериал расскажет о жизни семьи, которая изменилось в один миг, когда во время проведения спиритического сеанса Александр Бобринский случайно переносит с позапрошлого века своего прапрапрадеда графа Андрея Бобринского просто с его свадьбы.

Дом Бобринских - сюжет сериала

По сюжету, граф Бобринский оказывается в своем же имении, но через 150 лет. Там живут его потомки, но им принадлежат только бывшие апартаменты прислуги. Семья Бобринских пытается доказать право собственности на весь 4-х этажный особняк и надеется, что граф поможет им в этом. Так, дворянин теперь живет в обычной современной семье, отношения в которой через бытовые проблемы нельзя назвать идеальными. С одной стороны, своим присутствием граф создает дополнительные трудности своим родственникам, но в то же время помогает решить многие их проблемы, рискуя оставить своего собственного отпрыска, который должен вот-вот родиться, без отца. Становясь на защиту семейных ценностей, граф погружает праправнуков в водоворот приключений, не задумываясь, что именно его поступки могут стать причиной проблем семьи на несколько поколений вперед.

Дом Бобринских - сюжет / 1+1

Дом Бобринских - актеры и кастинг

Актерский кастинг длился 4 месяца. Актерам пришлось пройти специальную подготовку перед съемками, ведь кроме сцен в павильоне, запланированные экшен сцены на натуре и реконструкция исторических событий.

Главные роли в сериале сыграют Артур Логай, Владимир Глотов, Ольга Атанасова, Виталий Салий, Ли Берлинская, Станислав Боклан, Алексей Вертинский, Вероника Лукьяненко и другие.

Дом Бобринских - актеры сериала / 1+1

Генеральный продюсер от телеканала 1+1 - Кривицкий Максим, продюсеры - Еремеева Елена, Борис Шефир, Сергей Демидов, Валерия Ткачук, Дарья Жукова.

Креативный продюсер и автор сценария - Александр Щур.

Все серии нового сериала можно будет смотреть на сайте 1plus1 video.