Должны быть на каждой кухне: какие травы и приправы привлекают удачу и помогают разбогатеть

Как привлечь удачу в дом и какие растения должны быть всегда.
Каждая хозяйка мечтает о счастливой семейной жизни. Чтобы в доме никогда не возникало ссор и неурядиц, стоит знать несколько хитростей.
Существуют травы и приправы, которые защищают дом от проблем. Как говорят эксперты, растения обладают мощной энергетикой, и могут предотвратить много проблем.
Как травы оберегают дом
Невероятно магическим свойство является трава полынь. Горький вкус полыни защищает дом от негатива, оберегает и предотвращает зависть.
Чтобы полынь защищала ваше жилище, стоит в небольшой красный мешочек положить три ложки полыни и ложку соли, завязать и повесить на время возле входной двери. Такой оберег будет удачным и поможет привлечь счастье.
Привлечь положительную энергетику в дом можно с помощью пижмы. Отвар цветков помогает от болезней.
Кроме того, чтобы избавиться от негатива можно помыть полы с отваром пижмы. Вы моментально почувствуете прилив положительной энергии.
Какие травы привлекают деньги
Базилик должен быть на каждой кухне. Уникальное свойство данного растения поможет избавиться от негатива и привлечь финансы. Чтобы приумножить ваш достаток, предлагаем сделать амулет для денег собственными руками. В небольшую стеклянную банку положите монеты, базилик и денежные купюры. Хранить в недоступном для посторонних месте.
Чтобы побыстрее отдать долги пользовались чертополохом. Положите колючий чертополох рядом с деньгами, и вам удастся вернуть средства за короткое время.
Привлечь удачу и везение можно с помощью сухой крапивы. Летом соберите небольшой пучок крапивы, свяжите его и повесьте рядом с зеркалом. Крапива будет надежным оберегом в доме.
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