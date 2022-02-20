Должны быть на каждой кухне: какие травы и приправы привлекают удачу и помогают разбогатеть

Какие специи помогают привлечь богатство / pixabay

Каждая хозяйка мечтает о счастливой семейной жизни. Чтобы в доме никогда не возникало ссор и неурядиц, стоит знать несколько хитростей.

Существуют травы и приправы, которые защищают дом от проблем. Как говорят эксперты, растения обладают мощной энергетикой, и могут предотвратить много проблем.

Как травы оберегают дом

Невероятно магическим свойство является трава полынь. Горький вкус полыни защищает дом от негатива, оберегает и предотвращает зависть.

Чтобы полынь защищала ваше жилище, стоит в небольшой красный мешочек положить три ложки полыни и ложку соли, завязать и повесить на время возле входной двери. Такой оберег будет удачным и поможет привлечь счастье.

Привлечь положительную энергетику в дом можно с помощью пижмы. Отвар цветков помогает от болезней.

Реклама

Кроме того, чтобы избавиться от негатива можно помыть полы с отваром пижмы. Вы моментально почувствуете прилив положительной энергии.

Какие травы привлекают деньги

Базилик должен быть на каждой кухне. Уникальное свойство данного растения поможет избавиться от негатива и привлечь финансы. Чтобы приумножить ваш достаток, предлагаем сделать амулет для денег собственными руками. В небольшую стеклянную банку положите монеты, базилик и денежные купюры. Хранить в недоступном для посторонних месте.

Чтобы побыстрее отдать долги пользовались чертополохом. Положите колючий чертополох рядом с деньгами, и вам удастся вернуть средства за короткое время.

Привлечь удачу и везение можно с помощью сухой крапивы. Летом соберите небольшой пучок крапивы, свяжите его и повесьте рядом с зеркалом. Крапива будет надежным оберегом в доме.

Читайте также: