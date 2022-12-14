Должна быть именно шерстяной: зачем носят красную нить на запястье

Красная нить из шерсти на запястье с давних времен считалась защитником.

Зачем носят красную нить на запястье / скриншот YouTube

Многие видели, что у некоторых людей на запястье завязана красная нить, но носят ее не для красоты. Амулет носят по всему миру, а в 2000-х он получил особую популярность.

Красная нить присутствует во многих культурах, однако сейчас наиболее популярен оберег, привезенный из Израиля.

Зачем красная нить на запястье?

Согласно древней легенде, красной ниткой была обернута гробница израильской женщины Рахили, которая согласно учению Каббалы считается прародительницей всего человечества.

Считается, что негативная энергия может проникнуть в людей именно через руку, а красная нить выполняет роль своеобразного щита, который выполняет две оградительные функции:

не пускает негативную энергию в тело и душу человека;

положительно влияет на судьбу своего владельца или владелицы.

Красная нить из шерсти на запястье считалась защитником от сглаза или порчи.

Почему нить должна быть именно шерстяной?

Шерсть – источник небольшого статического электричества, благодаря которому обеспечивается положительный эффект. Взаимодействие с шерстью оказывает влияние на циркуляцию крови в капиллярах, способно снимать воспаление, ускорять заживление ран и растяжений.

Наши предки не думали об электричестве, но, благодаря накопленному опыту, использовали этот материал вполне эффективно. Например, чтобы выжил недоношенный ребенок, его укладывали в овечью шерсть.

Почему цвет именно красный?

Считается, что цвет самой энергичной планеты положительного влияния Марса - красный. Также он является символом мощи, силы и защиты. Не зря многие украшения, в том числе одежды, жилищ и храмов, красные.

Как правильно повязать красную нить?

Считается, что красная нить станет оберегом, только если она правило завязана. А еще эта нить должна быть специально куплена будущим владельцем, а не найдена дома или подарена. И очень желательно, чтобы она была куплена в священных, особых местах.

Нить нужно обвязать вокруг запястья семь раз, закрепляя каждый круг узлом. Часто утверждается, что завязывать нить должен близкий человек, который искренне желает вам добра. Еще лучше, если это будет не простой человек, а обладающий способностями или культовый служитель.

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