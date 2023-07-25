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Должен знать каждый автолюбитель: почему в жару нельзя мыть машину

Сергей Кущ
25 июля 2023, 08:48 обновлено 25 июля, 08:48
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Мы расскажем, как часто мыть машину летом и когда лучше не мыть машину.
Почему в жару нельзя мыть машину
Почему в жару нельзя мыть машину / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Летом, когда солнце припекает, мы часто задаемся вопросом, стоит ли мыть машину в жаркие дни. Мы расскажем о том, почему в жару нельзя мыть машину и чем это грозит.

Можно ли мыть машину на солнце?

Лучше избегать мытья машины на прямом солнце, особенно в жаркие дни. Это может привести к быстрому высыханию моющих средств на поверхности кузова и стекол, что может привести к появлению разводов и пятен.

Как часто мыть машину летом?

Частота мытья машины летом зависит от условий эксплуатации и окружающей среды. В среднем, рекомендуется проводить мойку автомобиля раз в 1-2 недели, чтобы удалить пыль, грязь и другие загрязнения, которые могут накопиться на кузове.

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Когда лучше не мыть машину?

Лучше избегать мытья машины перед длительной поездкой на сильном солнце. Вода быстро высыхает, что может привести к появлению разводов и водных пятен на поверхности кузова. Также не рекомендуется мыть машину сразу после дождя.

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