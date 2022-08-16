Долго и счастливо: топ-4 знака долгожителя

Гороскоп на сентябрь 2022 / ua.depositphotos.com/

Четыре представителя зодиакального круга имеют все шансы понянчить не только внуков, но и правнуков. Они чаще всего доживают до почтенного возраста, сохраняя здоровье и память.

О том, кто из знаков гороскопа может ошеломить неожиданными выходками, читайте в материале: Не дружат с головой: 5 знаков зодиака – самые большие чудаки гороскопа.

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые могут прожить долгую и счастливую жизнь.

Овен

Огненные Овны отличаются выносливостью и крепким здоровьем. К тому же у них стальные нервы, что делает их менее восприимчивыми к стрессу. Они не склонны переживать по пустякам и любую мелочь воспринимать близко к сердцу. В любой ситуации у них есть план действий, который помогает меньше нервничать. Если в юности Овны придерживались здорового образа жизни, у них есть все шансы перешагнуть восьмой десяток лет. Эти люди – активные пенсионеры, которые редко могут усидеть на одном месте.

Рак

Раки могут похвастаться отменным здоровьем. Их организм работает как часы. А если вы слышите жалобы на недомогания, возможно, это один из способов привлечения вашего внимания, которое так нужно этим людям. Ракам покровительствует Луна, которая оказывает положительное влияние на энергетику, сохраняя память и светлый разум на долгие годы. Однако характеру Раков пенсионеров не позавидуешь, они редко бывают чем-нибудь довольны.

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Дева

Педантичность Дев распространяется на каждую сферу их жизнедеятельности. Они регулярно проходят осмотры у врачей и не игнорируют сигналы организма. Они не из тех, кто сломя голову будут бросаться в сомнительные авантюры, предпочитая обходить опасные приключения стороной. Те Девы, которые подружились со спортом, имеют все шансы не только сыграть золотую свадьбу, но и встретить столетний юбилей.

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Козерог

Еще один представитель земного знака Козерог имеет склонность серьезно подходить к своему здоровью. Они понимают, что профилактика – это лучшее лечение и в их календаре всегда расписаны визиты к стоматологу и гинекологу. Еще они предпочитают вести здоровый образ жизни и следить за питанием. Люди этого знака имеют талант черпать энергию в работе. Они самые главные трудоголики гороскопа и это дает им возможность разменять девятый десяток.

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