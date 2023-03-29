Долгие отношения или мимолетные интрижки: любовный гороскоп от Влада Росса на апрель

Во второй половине апреля, прогнозирует Влад Росс, из-за ретроградности Меркурия лучше вообще воздержаться от новых связей.

Влад Росс / фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Тем, кто желает в апреле нынешнего года попытаться завести новые отношения, лучше всего это делать в первой половине месяца. Об этом сказал в своем прогнозе для Главреда известный астролог Влад Росс.

"Венера будет находиться в своей обители – в Тельце – до 11 апреля, поэтому решать вопросы отношений, признаваться в любви или искать новые знакомства с целью создания серьезных отношений лучше в первой декаде месяца. Венера в Тельце обычно делает нас более серьезными. Это неплохое время для того, чтобы укрепить отношения, дарить подарки, проводить время вместе с любимым человеком, а также делать предложение. Вообще, на этом транзите Венеры можно влюбиться всерьез и надолго. К тому же, Венера в первой трети месяца будет гармоничной. Несмотря на пост, это будет один из благоприятных моментов, когда можно регистрировать брак", ‒ сказал он.

А вот после 11 апреля, говорит Росс, серьезные отношения вряд ли получится устроить, но можно попробовать развлечься мимолетными романами.

видео дня

"После 11 апреля Венера перейдет в знак Близнецы. Пост уже закончится, а вот для регистрации брака время будет неблагоприятным. Близнецы – легкомысленный и двойственный знак, потому после 11 апреля не стоит искать новые знакомства, потому что они со временем лишь разочаруют. Однако для интрижек, мимолетных романов, курортных приключений это время благоприятно. Прохождение Венеры по Близнецам может принести мимолетные связи, чувства без глубины. Люди будут проще относиться к знакомствам и будут готовы флиртовать без серьезных намерений. Венера в Близнецах – это лучшее время для дискотек. Серьезные отношения на таком транзите могут сложиться с меньшей вероятностью, но для Близнецов это будет возможно", ‒ сказал он.

А вот после 18 апреля, говорит Росс, из-за ретроградности Меркурия лучше вообще воздержаться от новых связей.

"После 19 апреля не слишком удачное время для новых знакомств, так как ретроградность Меркурия может несколько сбить с толку, либо мнение о новом знакомстве скоро изменится. Этот период обычно связан с возвращением старых связей, но далеко не всегда возвращения могут быть удачными", ‒ подытожил он.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Другие новости по теме: