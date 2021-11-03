"Доктор Ю": Тимошенко явилась в Раду в наряде, похожем на халат врача

Тимошенко явилась в Раду в наряде, похожем на халат врача / Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Народная избранница и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко сегодня явилась в Раду в в белом наряде, который в соцсетях сравнили с халатом врача.

Снимки фотографов Яна Доброносова и Александра Гончарова в Facebook-аккаунте Ukrainian Parliament собрали много забавных комментариев.

"Скорая политическая помощь", "Наконец-то ролевые игры", "О, белый халатик) кто первый надел – тот и доктор. Интересные конкурсы", "Она лечит", "Доктор Ю", "Образ Спасительницы?", "Вылечит каждого", "Стетоскоп так и просится к этому наряду", – отметили фолловеры.

Политик и сама поддержала шутку о медицинском халате.

Читайте такжеНовые правила: в Раду теперь не попадешь без COVID-документов

Реклама

"С недавних пор в этом уважаемом обществе так часто приходится апеллировать к здравому смыслу, что иногда ловишь себя на мысли – людей в белых халатах здесь точно не хватает", – написала она в Instagram.

Ранее Главред писал о том, что социологическая группа Рейтинг опубликовала результаты нового исследования электоральных симпатий украинцев. В тройке лидеров президентского рейтинга оказались Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Последняя вытеснила с третьего места Юрия Бойко.

Таким образом, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента Украины, то 25,1% избирателей проголосовали бы за Зеленского среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Читайте также: