Доктор объяснил, почему пахнут ваши ноги и рассказал, как они могут спасти жизнь

Неприятный запах ног может даже "спасти вам жизнь"/ Pixabay

Уловив запах сыра, когда мы снимаем обувь, мы обычно бежим в душ, чтобы помыться, но один врач заявил, что пахнущие ноги служат определенной цели и могут действительно помочь нашему телу в долгосрочной перспективе.

Доктор Каран Радж поделился своими выводами в видео на TikTok, в котором объяснил, что неприятный запах ног может даже "спасти вам жизнь".

Он сказал: "Я хочу поделиться с вами фактом, который я недавно узнал, в который я просто не могу поверить - и это довольно невероятно. Есть причина, по которой у нас могут быть дурнопахнущие ноги и они могут просто спасти вам жизнь", - цитирует его Mirror.co.uk.

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Врач начал с того, что заметил "тысячи" форм жизни, живущих на поверхности человеческого тела, включая наши ноги, и одна из этих форм жизни питается аминокислотами, содержащимися в поте ног.

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Затем доктор Радж объяснил, что когда бактерии поедают аминокислоту, они "испускают" другую кислоту, которая излучает "сырный" запах ног.

Он добавил: "Прежде всего, вы должны понять, что ваше тело пронизано формами жизни. Поверхность вашей кожи, вероятно, содержит тысячи различных видов насекомых, и многие из этих насекомых любят питаться вещами, которые сочатся из вашего тела, например масла.

Существует вид бактерий, называемых bacillus subtilis, которые питаются лейцином, который является распространенной аминокислотой, содержащейся в поте ног.

"Когда эти бактерии едят лейцин, они выделяют изофлавиновую кислоту - сырный, вонючий запах ног".

И врач сказал, что, хотя запах неприятен, бактерии помогают нашему телу, сдерживая неприятный грибок на ногах.

По его словам, наши тела удерживают эти бактерии, потому что они производят химические вещества и антибиотики, которые защищают стопы от грибка".

Опасность грибка

Грибок ногтей никогда не проходит сам. Проникнув в ногтевую пластину, заболевание медленно разрушает твердую оболочку ногтя, а затем и околоногтевые ткани. В запущенной стадии ногтевые грибки вызывают аллергические реакции, интоксикацию организма и даже поражения внутренних органов.