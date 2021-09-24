УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Доктор объяснил, почему пахнут ваши ноги и рассказал, как они могут спасти жизнь

24 сентября 2021, 13:07

Врач начал с того, что заметил "тысячи" форм жизни, живущих на поверхности человеческого тел.

Ноги
Неприятный запах ног может даже "спасти вам жизнь"/ Pixabay

Уловив запах сыра, когда мы снимаем обувь, мы обычно бежим в душ, чтобы помыться, но один врач заявил, что пахнущие ноги служат определенной цели и могут действительно помочь нашему телу в долгосрочной перспективе.

Доктор Каран Радж поделился своими выводами в видео на TikTok, в котором объяснил, что неприятный запах ног может даже "спасти вам жизнь".

Он сказал: "Я хочу поделиться с вами фактом, который я недавно узнал, в который я просто не могу поверить - и это довольно невероятно. Есть причина, по которой у нас могут быть дурнопахнущие ноги и они могут просто спасти вам жизнь", - цитирует его Mirror.co.uk.

Читайте такжеЧем опасен для тела внезапный отек ног - ответ диетолога

Врач начал с того, что заметил "тысячи" форм жизни, живущих на поверхности человеческого тела, включая наши ноги, и одна из этих форм жизни питается аминокислотами, содержащимися в поте ног.

Реклама

Затем доктор Радж объяснил, что когда бактерии поедают аминокислоту, они "испускают" другую кислоту, которая излучает "сырный" запах ног.

Он добавил: "Прежде всего, вы должны понять, что ваше тело пронизано формами жизни. Поверхность вашей кожи, вероятно, содержит тысячи различных видов насекомых, и многие из этих насекомых любят питаться вещами, которые сочатся из вашего тела, например масла.

Существует вид бактерий, называемых bacillus subtilis, которые питаются лейцином, который является распространенной аминокислотой, содержащейся в поте ног.

"Когда эти бактерии едят лейцин, они выделяют изофлавиновую кислоту - сырный, вонючий запах ног".

И врач сказал, что, хотя запах неприятен, бактерии помогают нашему телу, сдерживая неприятный грибок на ногах.

По его словам, наши тела удерживают эти бактерии, потому что они производят химические вещества и антибиотики, которые защищают стопы от грибка".

Опасность грибка

Грибок ногтей никогда не проходит сам. Проникнув в ногтевую пластину, заболевание медленно разрушает твердую оболочку ногтя, а затем и околоногтевые ткани. В запущенной стадии ногтевые грибки вызывают аллергические реакции, интоксикацию организма и даже поражения внутренних органов.

viber
здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень 2021 вернулось окрашивание волос в стиле 70-х и имбирный цвет неописуемой красотыВ моду на осень 2021 вернулось окрашивание волос в стиле 70-х и имбирный цвет неописуемой красоты Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: что нельзя делатьПриметы на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: что нельзя делать "Вульгарно и аморально": Илона Гвоздева беспощадно разнесла MELOVIN и его партнершу на "Танцах""Вульгарно и аморально": Илона Гвоздева беспощадно разнесла MELOVIN и его партнершу на "Танцах" Врач объяснила, какой вакциной от COVID-19 лучше всего уколотьсяВрач объяснила, какой вакциной от COVID-19 лучше всего уколоться Придонбасье: как Путин фактически разорвал Минские соглашенияПридонбасье: как Путин фактически разорвал Минские соглашения

Последние новости

13:24

Локдаун и остановка транспорта в Киеве: у Кличко рассказали об "очень тяжелом шаге" и пропусках

13:07

Доктор объяснил, почему пахнут ваши ноги и рассказал, как они могут спасти жизнь Видео

13:00

Сильный ветер и снег с дождем: спасатели показали, как бушует непогода на горе Поп Иван в Карпатах Видео

12:47

Пьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторана

12:19

Ани Лорак впервые за 14 лет выпустила украиноязычную песню и клип на нее Видео

Реклама
12:11

Ножи, снайперский прицел и наручники: на границе с Россией задержали женщину с "рюкзаком сына"

11:55

На Херсонщине подростки систематически травили учительницу: это отразилось на ее здоровье Видео

11:32

"Голову склонила - Оксана, не умирай": под Житомиром отравилась насмерть семья певца с "Голоса страны" Видео

11:27

Лунный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: семейные проблемы, убытки, воплощение задуманного

11:20

Прыгнул на крышу троллейбуса и сыграл на скрипке: в Харькове "музыкант" спровоцировал скандал Видео

11:07

Андрей Иванов - предпринимательство, инвестиции и инновации досье

10:37

Погибшего после жестокого избиения польскими копами украинца привезли домой с "тоннами грима" на лице Видео

10:29

Красный уровень угрозы: Землю ждет череда магнитных бурь Видео

10:23

Украина бьет в ответ на запуск СП-2: Киев с ФРГ, Чехией и Словакией создает водородную трубу в ЕС

10:15

"Работал законно, но хотят депортировать": мужу украинки, родившей четверых детей, грозит выдворение из Польши

09:44

Ветер будет сбивать с ног: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео

09:25

Добровольная вакцинация по-украински: что делать в случае принуждения

09:16

Очень холодно и дождливо: народный синоптик озвучил прогноз погоды в Украине на октябрь 2021 Видео

09:03

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

08:50

Удар Байдена по России и Северному потоку-2: США запустят новую порцию санкций против трубы Газпрома Видео

Реклама
08:45

День воспитателя 2021 в Украине: дата, традиции, поздравления, милые картинки к празднику

08:42

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака: ссоры с близкими, сплетни или неожиданный подарок Видео

08:39

Почему дети и подростки все чаще рискуют своей жизнью ради лайков мнение

08:17

Коронавирус в Украине 24 сентября: более 9 тысяч новых зараженных за сутки и 140 жертв Видео

07:52

"Полет нормальный": как чувствует себя Макс - первый ребенок в Украине, которому пересадили сердце

07:28

"Зеленский не знает, куда он попал": основатель УБОП оценил угрозу жизни президента Видео

06:48

"Надо дать в глаз, чтобы вы замолчали?": Друзенко и Милованов повздорили в прямом эфире Видео

06:35

Охота на ведьм: как будет работать закон об олигархах мнение

05:45

Шизофрения: названы ранние положительные симптомы Видео

05:15

"Льготный период" – 6 месяцев: в Кабмине поставили олигархам главное условие Видео

05:06

Как правильно выбрать йогурт - советы медика

04:50

Возврат Крыма с Донбассом и путь Азербайджана: политик объяснил провал встречи Зеленского и Путина

04:05

Без диет и изнурительных тренировок: 5 простых способов сжечь больше калорий

03:38

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 27 сентября - 3 октября: лучшие дни

03:08

Девять секретов здоровья, которые врачи рассказывают своим друзьям: советы Видео

02:41

Существует ли специальная диета для занятых людей - ответ врача

01:50

Минус 10 лет: топ-5 трендовых окрасок волос, которые сделают вас моложе

01:03

Аналитик объяснил, кто и почему совершил покушение на Шефира Видео

00:14

Светлана Тарабарова впервые показала лицо годовалой дочери

00:07

Приметы на 24 сентября: что нельзя делать и как не привлечь беду в день Феодоры Видео

Реклама
00:01

Притягивают опасность и беду: почему нельзя держать кактус в доме Видео

23 сентября, четверг
23:45

Удар по Украине обернется крахом Северного потока-2: преемник Меркель поставил России ультиматум Видео

23:31

"Люди не смогут получать помощь": эпидемиолог предупредила о плачевной ситуации из-за CОVID-19 Видео

23:29

Можно ли легко избавиться от изжоги - ответ диетолога

22:46

Жертвой мог оказаться не только Шефир: в МВД объяснили, почему киллер стрелял по водителю авто Видео

22:35

Газовый удар по Украине: оператор ГТС разработал сценарий на случай остановки транзита газа в Европу

22:28

Известная украинская телеведущая рассказала о трагедии, которая перевернула ее жизнь Видео

22:02

В Чернобыле зафиксировали странную природную аномалию Фото Видео

21:49

Дефицит газа в Европе: ПХГ на минимуме за 10 лет – Газпром рубит поставки, а запуск СП-2 не поможет Видео

21:37

Побил молотком: под Днепром мужчину жестоко наказали за зверское убийство Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять