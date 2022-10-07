Доказано учеными: названы два напитка, которые продлевают жизнь

Какой напиток продлевает жизнь / pixabay.com

Ученые ищут рецепт долголетия на протяжении десятков лет и уже добились некоторых результатов. Как оказалось, обычные кофе и чай помогают человеку прожить дольше.

Согласно результатам исследования, опубликованным на сайте Европейс­кого сообщества кардиологии (European Society of Cardiology), употребление чая снижает риск летального исхода, несвязанного с сердечно- сосудистыми событиями, на 24%.

В данном исследовании приняли учас­тие более 130 тыс. добровольцев в возрасте 18–95 лет. Уровень употребления кофе или чая в исследовании оценивался с помощью анкетирования путем выбора участниками 1 из 3 вариантов ответа:

"не употреб­ляю";

"употребляю от 1 до 4 чашек в сутки";

"более 4 чашек в сутки".

За время наблюдения (3,5 лет) было отмечено 95 летальных исходов, связанных с нарушением деятельнос­ти сердечно-сосудистой системы, и 632 летальных исхода от других причин.

Исследователи установили, что участники, которые употребляют кофе, имели более высокий риск развития нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы, чем те, кто не включает в рацион этот напиток, данная тенденция была особо выражена среди курящих участников.

Согласно данным исследования, среди добровольцев, которые не пьют кофе, 17% курильщиков (среди неупотребляющих чай — 34%), среди тех, кто употребляет 1–4 чашек кофе в сутки, — 31% курильщиков (1–4 чашек чая — 24% курильщиков), а среди участников, употребляющих более 4 чашек кофе в сутки, — 57% курильщиков (более 4 чашек чая — 29% курильщиков). Участники исследования, которые не употребляли кофе, были более физически активны, чем те, кто пьет кофе.

Так, у 45% из них был отмечен достаточный уровень физической активности по сравнению с 41% тех, кто употребляет кофе. В свою очередь, среди любителей чая наблюдалась обратная тенденция, среди тех, кто пьет чай умеренно, 43% — физически активные участники, а среди тех, кто пьет большое количество чая, — 46%.

Ученые также отметили, что средний возраст любителей кофе равнялся 44 годам по сравнению со средним возрастом предпочитающих чай — 40 лет. Следует отметить, что участники, которые употребляют кофе, имели более низкие показатели систоличес­кого артериального давления и более высокие — диастолического, чем любители чая, с поправкой на возраст.

Как дожить до 100 лет?

Различные эксперты также составляют списки с советами, которые, как утверждается, помогут дожить до 100 лет. Главред собрал некоторые из них:

Не отказывать себе в удовольствиях

Не злоупотреблять диетами

Иметь любимое дело

Не забывать друзей

Устраивать себе умеренные умственные нагрузки

Быть оптимистом

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