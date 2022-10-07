УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Доказано учеными: названы два напитка, которые продлевают жизнь

7 октября 2022, 14:35

Также мы собрали советы, которые помогут вам дожить до 100 лет.

долголетие
Какой напиток продлевает жизнь / pixabay.com

Ученые ищут рецепт долголетия на протяжении десятков лет и уже добились некоторых результатов. Как оказалось, обычные кофе и чай помогают человеку прожить дольше.

Согласно результатам исследования, опубликованным на сайте Европейс­кого сообщества кардиологии (European Society of Cardiology), употребление чая снижает риск летального исхода, несвязанного с сердечно- сосудистыми событиями, на 24%.

В данном исследовании приняли учас­тие более 130 тыс. добровольцев в возрасте 18–95 лет. Уровень употребления кофе или чая в исследовании оценивался с помощью анкетирования путем выбора участниками 1 из 3 вариантов ответа:

  • "не употреб­ляю";
  • "употребляю от 1 до 4 чашек в сутки";
  • "более 4 чашек в сутки".

За время наблюдения (3,5 лет) было отмечено 95 летальных исходов, связанных с нарушением деятельнос­ти сердечно-сосудистой системы, и 632 летальных исхода от других причин.

Исследователи установили, что участники, которые употребляют кофе, имели более высокий риск развития нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы, чем те, кто не включает в рацион этот напиток, данная тенденция была особо выражена среди курящих участников.

Согласно данным исследования, среди добровольцев, которые не пьют кофе, 17% курильщиков (среди неупотребляющих чай — 34%), среди тех, кто употребляет 1–4 чашек кофе в сутки, — 31% курильщиков (1–4 чашек чая — 24% курильщиков), а среди участников, употребляющих более 4 чашек кофе в сутки, — 57% курильщиков (более 4 чашек чая — 29% курильщиков). Участники исследования, которые не употребляли кофе, были более физически активны, чем те, кто пьет кофе.

Так, у 45% из них был отмечен достаточный уровень физической активности по сравнению с 41% тех, кто употребляет кофе. В свою очередь, среди любителей чая наблюдалась обратная тенденция, среди тех, кто пьет чай умеренно, 43% — физически активные участники, а среди тех, кто пьет большое количество чая, — 46%.

Ученые также отметили, что средний возраст любителей кофе равнялся 44 годам по сравнению со средним возрастом предпочитающих чай — 40 лет. Следует отметить, что участники, которые употребляют кофе, имели более низкие показатели систоличес­кого артериального давления и более высокие — диастолического, чем любители чая, с поправкой на возраст.

Как дожить до 100 лет?

Различные эксперты также составляют списки с советами, которые, как утверждается, помогут дожить до 100 лет. Главред собрал некоторые из них:

  • Не отказывать себе в удовольствиях
  • Не злоупотреблять диетами
  • Иметь любимое дело
  • Не забывать друзей
  • Устраивать себе умеренные умственные нагрузки
  • Быть оптимистом

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
чай кофе
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:02

Путлер капут: астролог назвал месяц смерти Путина и рассказал, как его убьют

14:55

Петля на шею, черный пакет в руки: в Сети мемами "поздравили" Путина с 70-летиемФотоВидео

14:48

Праздники в октябре 2022: День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы – будет ли выходной

14:35

Доказано учеными: названы два напитка, которые продлевают жизнь

14:18

Россия пускала иранский дрон по Украине, а он взорвался на военной базе в Калуге – журналистВидео

Реклама
14:14

Под освобожденным Лиманом нашли российский штаб со списками пленных и предателейВидео

14:12

Рада поддержала добровольный воинский учет женщин: для одной категории украинок он обязателенВидео

13:23

"Нашли себе подобных": оккупанты поселились в грязном свинарнике на ХерсонщинеВидео

13:19

Вверх по лестнице, ведущей в ад: к семидесятилетию Путинамнение

13:14

Что вы увидели первым: тест по картинке расскажет о вашем будущем

13:04

"Каждые 48 часов происходит какой-то бред": в Кремле объяснили изменения в поведении Путина – СМИВидео

13:00

Гороскоп на завтра 8 октября 2022: Овнам - ссоры, Близнецам - прибыль, Львам - предательствоВидео

12:58

Курс доллара в Украине и золотовалютные резервы: главные заявления нового главы НБУ ПышногоВидео

12:36

Представители Украины впервые получили Нобелевскую премию мира

12:09

Галкин рассказал, почему он сейчас не с Пугачевой и как общается с детьми на расстоянии

12:06

Бойцы ВСУ на юге Украины сокрушили ударный вертолет войск России Ка-52 Аллигатор

11:44

Авиакомпания "Украинские вертолеты" передала Нацгвардии внедорожники и другое оборудование на 21 млн грнФото актуально

11:08

"Нет ничего страшного": террорист Гиркин считает, что ВСУ могут ворваться в КрымВидео

11:07

Освобождение Луганщины: ВСУ деоккупировали село Грековка и подбираются ближе к СватовоВидео

10:40

Для Путина мобилизация – способ "утилизации" бунтарей: разведка рассказала о еще одном плане диктатораВидео

Реклама
09:57

ВСУ накрыли позиции оккупантов на юге: более 100 "двухсотых", сожжены танки и гаубицыВидео

09:46

Наступление ВСУ на Луганщине: войска РФ минируют объекты, жгут документы и готовятся бежатьВидео

09:33

"Вы еще можете спасти РФ от трагедии": Резников в юбилей Путина обратился к российским офицерамВидео

09:17

"Украина сильнее и все равно победит": в РФ преподавательница призвала студентов не идти на войнуВидео

09:13

Новый пакет санкций вернет россиян в 90-емнение

08:47

Машины сгорели полностью: оккупанты обстреляли колонну гражданских в Херсонской областиВидео

08:38

Украина может получить новую партию САУ Caesar: Макрон пообещал больше техники

08:30

Как почистить багажник: "волшебные" способы, которые поразят автомобилистовВидео

08:03

"Врага нужно уничтожить здесь и сейчас": Залужный сделал сильное заявление относительно войны

07:56

ВСУ "покрошили" оккупантов: вражеские склады и база "взлетели" в воздух на юге - БратчукВидео

07:21

Ядерный шантаж Путина: мир может столкнуться с Армагеддоном - БайденВидео

07:05

Покровская родительская суббота 2022: что праздновать и какВидео

06:59

Шойгу и Герасимов потопают на фронт рядовыми?мнение

06:56

Меркель серьезно оскандалилась: она считает реальным мир в Европе лишь "с участием России"Видео

06:32

Оккупанты в панике готовятся к провокациям: будут заходить в села в форме ВСУ - ГайдайВидео

05:33

Гороскоп на неделю 10-16 октября: Тельцы поймают удачу за хвост, а Львам лучше держать рот на замкеВидео

05:00

ВСУ хорошим темпом будут наступать до Херсона, но у города войска РФ попытаются дать бой – ЖдановВидео

04:41

Как быстро собрать мелкие осколки стекла с различных поверхностей: главные секреты

04:05

"Настюха, тренируйся, мобилизация ждет!": неуклюжая Волочкова опозорилась в спортзале

03:30

Украину "разжарит" в октябре: синоптик назвал сроки бабьего летаВидео

Реклама
03:20

90% хозяек делают ошибки: как правильно варить сосиски - простой рецепт приготовленияВидео

02:43

"Титни" снова в деле: Бритни Спирс в одной шляпе широко раздвинула ноги на камеру

02:10

Россияне массово сдаются в плен еще до попадания на фронт - МалярВидео

01:40

Как натереть свеклу и не испачкаться: секрет опытных хозяек

00:51

Приметы на 7 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не остаться без денегВидео

06 октября, четверг
23:55

Самый плохой мир в Украине лучше войны - ЭрдоганВидео

23:32

Угроза ядерного удара: зачем принимать йодид калия и в каких дозах

23:11

ВСУ за шесть дней освободили 500 квадратных километров на Херсонщине - ЗеленскийВидео

22:46

В Беларуси заявили о готовности развернуть войскаВидео

22:13

На Банковой пояснили, что имел ввиду Зеленский говоря о "превентивном ударе"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрь
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять