До завтрака или после: как правильно чистить зубы - пошаговая инструкция

Также мы разъясним, нужно ли полоскать рот после чистки зубов для максимальной эффективности.

https://news.glavred.info/do-zavtraka-ili-posle-kak-pravilno-chistit-zuby-poshagovaya-instrukciya-10487962.html Ссылка скопирована

Как правильно чистить зубы / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Правильное чистка зубов - это ключевой элемент поддержания здоровья полости рта. Узнайте, как выбрать правильную зубную щетку, в каком порядке проводить чистку и нужно ли чистить зубы до завтрака или после него. Также мы разъясним, нужно ли полоскать рот после чистки зубов для максимальной эффективности.

Как правильно чистить зубы - пошаговая инструкция

Выберите правильную зубную щетку: Используйте мягкую зубную щетку с небольшой головкой, чтобы легко достигать труднодоступных мест во рту. Применяйте правильную технику: Наклоните щетку под углом 45 градусов к деснам и делайте круговые движения вдоль линии десен и поверхности зубов. Чистите все поверхности: Чистите все поверхности зубов, включая передние, задние и жевательные. Не забывайте о языке: Не забывайте чистить и язык, чтобы удалить бактерии и освежить дыхание. Чистите зубы в течение 2 минут: Проводите чистку зубов не менее 2 минут, чтобы убедиться, что все зубы и поверхности очищены.

Когда правильно чистить зубы - до завтрака или после?

Рекомендуется чистить зубы после завтрака, чтобы удалить остатки пищи и бактерий из рта. Однако, если вы предпочитаете чистить зубы перед завтраком, дайте своим зубам 30 минут после приема кислых напитков или пищи перед тем, как начать чистку, чтобы предотвратить повреждение эмалей от кислот.

видео дня

В каком порядке чистить зубы?

Чистите зубы последовательно, начиная с передних зубов, затем переходя к задним и жевательным поверхностям. Обратите внимание на внутренние поверхности и язык.

Нужно ли полоскать рот после чистки зубов?

Да, после чистки зубов рекомендуется полоскать рот водой или умываться. Это поможет удалить остатки пасты и бактерий из рта, дополнительно освеживая дыхание.

Вам может быть интересно: