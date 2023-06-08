До завтрака или после: как правильно чистить зубы по утрам

Главред расскажет, нужно ли чистить зубы утром до завтрака и почему.

https://news.glavred.info/do-zavtraka-ili-posle-kak-pravilno-chistit-zuby-po-utram-10476508.html Ссылка скопирована

как правильно чистить зубы по утрам / коллаж: Главред, фото: pexels, instagram wowee_kruto

Чистка зубов - обязательная часть жизни здорового человека. Давно известно, что зубы необходимо чистить как можно чаще, но два раза в день - обязательно, утром и вечером. Однако нередко у людей возникает вопрос можно ли чистить зубы на голодный желудок. Мы расскажем, нужно ли чистить зубы перед едой и почему.

Как правильно чистить зубы по утрам - нужно ли это делать

Стоматологи годами говорят нам: чистите зубы два раза в день; один раз утром и один раз вечером. А вы знали, что особенно важно чистить зубы по утрам? Таким образом, вы сможете удалить бактерии, накопившиеся за ночь, пока вы спали. И всегда приятно начинать день со свежего мятного дыхания. Но стоматолог ничего не говорил о точном времени утра. Итак, когда на самом деле нужно чистить зубы до завтрака или после - мы расскажем далее.

Нужно ли чистить зубы утром до завтрака - объяснение

Как оказалось, лучше чистить зубы перед завтраком. Если вы почистите зубы после еды утром, вы можете повредить их эмаль, особенно после того, как съели что-то сладкое или кислое. Это, в свою очередь, увеличивает риск получить кариес. Итак, если вы не хотите чистить зубы перед завтраком, но очень хотите выйти из дома со свежим дыханием, подождите тридцать минут после еды, прежде чем чистить зубы. Это спасет вашу улыбку! А если вы спешите, вместо этого можно использовать жидкость для полоскания рта.

Источник

Смотрите видео о том, как правильно следить за зубами:

Также вам может быть интересно: