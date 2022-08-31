До Нового года будут страдания: астролог назвала город, где оккупанты будут бомбить до конца 2022

Гороскоп для Украины на сентябрь расскажет, чего ожидать от войны в сентябре.
В сентябре Украину могут ждать большие изменения. Как говорят астрологи, это время, и побед, и даже возвращение территорий.
"Для Украины могут быть какие-то радостные и воодушевляющие события в первой половине сентября: большие победы военных, возвращение каких-то территорий", - сообщила астролог Анна Федоренко.
По ее словам, с 24 сентября начинается более серьезное влияние Венеры.
"Она уходит в самое слабое положение и влияет на весь мировой порядок, закрывая собой еще несколько сфер. И здесь мы сильно разочаровываемся. Последуют разочарования в союзах, между странами, все начнут больше заниматься собой. Мы (украинцы) можем быть разочарованы в наших союзниках, так как у каждого появятся свои внутренние проблемы", - сообщила астролог.
Как говорит астролог Ангелина Вакулина, дно мирового кризиса началось уже и будет до 2024 года.
"После 24 года кривая пойдет вверх. С 2025 года мир начнет потихоньку подниматься. Но, на восстановления уйдут годы", - сообщила астролог, пишет Главред.
Гороскоп для Украины на сентябрь
"Сентябрь - это месяц ожиданий для Украины. Кардинальных изменений в боевых действиях не будет, но будет большая силы", - сообщила астролог Яна Езотеричка.
Чего ожидать украинцам:
- На севере могут бить прилеты. Активизируются враги внутри страны, находящиеся на стороне врага.
- На юге сохраняется военная ситуация, но ее контролируют.
- На западе будет неплохая ситуация. Страшного ничего не произойдет, будет очень большая материальная помощь.
- На востоке будут победы. Это будет касаться военных целей и сохранится жизнь людей.
- В центре страны могут бить большие прилеты.
"Какое-то партнерство и встречи будут в сентябре. Будут проблемы в экономическом, социальном плане", - говорит астролог Яна Езотеричка.
По словам специалиста Ангелины Вакулиной, война закончится в будущем году, а вот до Нового года будет террор.
"Закончится война в 2023 году. Найдите силы жить уже сегодня. Харьков оставят в покое только ближе к Новому году", - рассказала Вакулина.
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