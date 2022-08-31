До Нового года будут страдания: астролог назвала город, где оккупанты будут бомбить до конца 2022

Гороскоп на сентябрь / pixabay, president.gov.ua

В сентябре Украину могут ждать большие изменения. Как говорят астрологи, это время, и побед, и даже возвращение территорий.

"Для Украины могут быть какие-то радостные и воодушевляющие события в первой половине сентября: большие победы военных, возвращение каких-то территорий", - сообщила астролог Анна Федоренко.

По ее словам, с 24 сентября начинается более серьезное влияние Венеры.

"Она уходит в самое слабое положение и влияет на весь мировой порядок, закрывая собой еще несколько сфер. И здесь мы сильно разочаровываемся. Последуют разочарования в союзах, между странами, все начнут больше заниматься собой. Мы (украинцы) можем быть разочарованы в наших союзниках, так как у каждого появятся свои внутренние проблемы", - сообщила астролог.

Как говорит астролог Ангелина Вакулина, дно мирового кризиса началось уже и будет до 2024 года.

"После 24 года кривая пойдет вверх. С 2025 года мир начнет потихоньку подниматься. Но, на восстановления уйдут годы", - сообщила астролог, пишет Главред.

Гороскоп для Украины на сентябрь

"Сентябрь - это месяц ожиданий для Украины. Кардинальных изменений в боевых действиях не будет, но будет большая силы", - сообщила астролог Яна Езотеричка.

Чего ожидать украинцам:

На севере могут бить прилеты. Активизируются враги внутри страны, находящиеся на стороне врага.

На юге сохраняется военная ситуация, но ее контролируют.

На западе будет неплохая ситуация. Страшного ничего не произойдет, будет очень большая материальная помощь.

На востоке будут победы. Это будет касаться военных целей и сохранится жизнь людей.

В центре страны могут бить большие прилеты.

"Какое-то партнерство и встречи будут в сентябре. Будут проблемы в экономическом, социальном плане", - говорит астролог Яна Езотеричка.

По словам специалиста Ангелины Вакулиной, война закончится в будущем году, а вот до Нового года будет террор.

"Закончится война в 2023 году. Найдите силы жить уже сегодня. Харьков оставят в покое только ближе к Новому году", - рассказала Вакулина.

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