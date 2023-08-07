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До конца зимы не долежит: 5 мест, где нельзя хранить картошку

Сергей Кущ
7 августа 2023, 10:03 обновлено 7 августа, 10:03
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Правильное хранение картофеля может значительно продлить срок его сохранности и сохранить его вкус.
Где нельзя хранить картофель в квартире
Где нельзя хранить картофель в квартире / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Многие из нас привыкли держать картошку в кухне, но не каждое место в нашей квартире подходит для долгосрочного хранения этого корнеплода. Давайте разберемся, где лучше всего хранить картофель и почему некоторые места, включая холодильник, могут быть опасными.

Где нельзя хранить картофель?

  1. Холодильник: Хранение картофеля в холодильнике не рекомендуется, так как низкие температуры и высокая влажность могут спровоцировать образование сахаров в картофеле и привести к изменению вкуса и текстуры.
  2. Солнечное место: Прямой доступ к солнечному свету может привести к зеленению картофеля и образованию соланина, ядовитого вещества. Это может сделать картофель небезопасным для употребления.
  3. Влажное и закрытое пространство: Хранение картофеля в слишком влажных и закрытых местах может способствовать развитию грибков и плесени.
  4. Рядом с луком: Хранение картофеля рядом с луком не рекомендуется, так как газы, выделяемые луком, могут способствовать преждевременному прорастанию картофеля.
  5. Горячие места: Избегайте хранения картофеля вблизи источников тепла, таких как плиты или радиаторы. Высокие температуры могут способствовать прорастанию и ухудшению качества картофеля.

Почему картофель нельзя хранить в холодильнике?

Дело в том, что холодильник создает слишком низкую температуру и влажность для картофеля, что может привести к образованию сахаров и ухудшению качества корнеплода. Кроме того, влажная среда холодильника может способствовать развитию грибков и плесени на поверхности картофеля.

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Где лучше всего хранить картошку?

Прохладное место: Идеальное место для хранения картофеля - прохладное и темное место, с температурой около 7-10°C. Подходящим вариантом может быть погреб или специальная ящик для овощей.

Вентилируемые контейнеры: Храните картофель в вентилируемых контейнерах, которые позволяют воздуху циркулировать вокруг корнеплодов и предотвращают скопление влаги.

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