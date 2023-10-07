"До конца дня в Израиле не останется живых террористов": представитель ЦАХАЛ

Представитель ЦАХАЛа Ричард Хехт надеется, что до конца 7 октября в Израиле будут ликвидированы все террористы.

https://news.glavred.info/do-konca-dnya-v-izraile-ne-ostanetsya-zhivyh-terroristov-predstavitel-armii-izrailya-10506406.html Ссылка скопирована

До конца дня в Израиле не останется живых террористов / коллаж: Главред, фото: скриншот

Сегодня, 7 октября, весь мир наблюдает за событиями, происходящими в Израиле. Палестинская боевая группировка ХАМАС напала на Израиль внезапно рано утром. Бои продолжаются и сейчас, в реальном времени.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) Ричард Хехт в комментарии CNN заявил о надежде расправиться с террористами до конца дня.

Мы очень сосредоточены на спасении сил, где продолжаются боевые действия и на борьбе с террористами. Надеемся, что к концу дня в Израиле больше не останется ни одного живого террориста,- прокомментировал Хехт. видео дня

Также Хехт рассказал о том, что для безопасности территории и мирного населения в местах боевых столкновений работает спецназ, территории берутся под контроль и очищаются, также призваны уже десятки тысяч резервистов.

Однако это не все угрозы, Ричард Хехт обеспокоен возмодным нападением со стороны Ливана или Сирии, поэтому в северных районах Израиля также формируется боевая готовность.

Важно знать, что на данный момент в Израиле погибли уже десятки людей. Об этом сообщают в службах экстренной помощи. Также ранены более семи сотен мирного населения

Также на нападение ХАМАСа на Израиль отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он утверждает, что право Израиля на защиту не подлежит сомнению.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.