До этого додумался гений: зачем в Китае массово выращивают тараканов

Китайская инициатива по выращиванию тараканов - это не просто экзотический эксперимент.

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Зачем в Китае массово выращивают тараканов / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Пока украинцы всячески пытаются избавиться от тараканов, китайцы активно вкладывают ресурсы и усилия в развитие индустрии выращивания тараканов.

На первый взгляд, это может показаться удивительным и даже странным решением, однако за этим проектом скрываются потрясающие идеи.

Таракановодство в Китае

В Китае активно проводятся исследования по использованию тараканов для улучшения экологии. Например, их можно применять для разложения органических отходов и восстановления почвы. Этот подход способствует борьбе с загрязнением окружающей среды и созданию устойчивой системы обращения с отходами.

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Революционный источник пищи

Тараканы могут стать ответом на одну из главных проблем современного мира - нехватку продовольствия. Эти насекомые богаты белком и другими питательными веществами, что делает их прекрасным источником пищи для животных и даже людей. В Китае уже создают инновационные продукты на основе тараканов - от пищевых добавок до высококачественных белковых продуктов.

Также в Китае много пищевого мусора, который нужно перерабатывать, а тараканы делают это быстро и бесплатно. Они не привередливы в еде, поэтому с удовольствием уничтожают отходы продуктового производства. После эти тараканы отправляются на корм свиньям.

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