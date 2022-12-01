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До 10 декабря есть риск залезть в долги: астролог Росс назвал самые опасные для финансов даты этого месяца

1 декабря 2022, 12:52

Покупки лучше делать до 27 декабря, пока Меркурий не станет стационарным, отмечает астролог.

Влад Росс, деньги, долги
Астролог Росс назвал самые опасные для финансов даты этого месяца/ pixabay.com, УНИАН, Главред

Астролог Влад Росс сообщает, что финансовые вопросы в первой декаде декабря 2022 года не порадуют. До 10 декабря нужно быть максимально осторожными, ведь есть риск транжирить деньги и "вляпаться" в долги.

Об этом Росс предупредил в гороскопе на последний месяц 2022 года. Он назвал даты, которые могут быть особенно опасными для финансовых операций в этом месяце.

"До 10 декабря Венера будет довольно напряженной в знаке Стрельца, а это риск тратить деньги на ненужные вещи или переоценить свои возможности и залезть в долги", – отмечает астролог.

Он подчеркнул, что в эти дни не стоит верить обещаниям о большой прибыли, ведь такие обещания могут оказаться далекими от реальности.

Ситуация с финансовыми рисками может стабилизироваться лишь после первых десяти дней декабря.

"После 10 декабря ситуация для расходов и вложений будет более удачной. Венера в знаке Козерога хозяйственная и экономная, не транжирит деньги, как и находясь в Деве или Тельце. Покупки лучше совершать до 27 декабря, пока Меркурий не станет стационарным", – спрогнозировал Росс.

Напомним, астролог Влад Росс в гороскопе на декабрь 2022 рассказал, кто окажется среди лузеров и счастливчиков Луны. Для Девы, Козерога и еще двух знаков зодиака последний месяц года будет очень удачным, отмечает он.

Ранее астролог Анна Карпеева отметила, что в 2026-2027 годах планеты сойдутся так, что это может повлечь за собой изменение мирового порядка, мировых лидеров, а также создание нового союза стран, подобного Евросоюзу. Но изменения в мировом порядке могут повлечь новую войну в 2030 году.

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