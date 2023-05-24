Для современного поколения это дикость: почему в СССР крахмалили белье

Сейчас для многих будет дикостью крахмалить белье, но в СССР это было распространенной практикой.
Такое странное занятие позволяло достичь идеальной гладкости, сохранить форму и устойчивость текстильных изделий, а также было более доступным в условиях ограниченности ресурсов.
Идеал гладкости: зачем крахмалили белье в СССР
Крахмалить белье - было довольно распространенной практикой в СССР. Так вещам придавали идеальную гладкость и аккуратный вид. Крахмал был применяемым средством для достижения эстетического эффекта, усиления жесткости и облегчения глажки.
Практическое применение крахмала в быту
Крахмал использовался не только для глажки белья, но также для обработки штор, скатертей и других текстильных изделий. Он придавал им долговременную свежесть и сохранял форму, делая их более устойчивыми к морщинам и износу. Кроме того, крахмал также использовался в процессе пошива одежды, чтобы придать ей определенную форму и объем.
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Крахмал в условиях скудности и нехватки ресурсов
В СССР крахмал использовался не только из эстетических соображений, но и из-за скудности и нехватки ресурсов. Вместо использования химических отпаривателей или гладильных прессов, которые были недоступны многим, крахмал был более доступным и экономически выгодным способом достичь желаемого эффекта гладкости и аккуратности белья.
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