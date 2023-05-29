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Для одних наслаждение, для других - яд: чем полезен и вреден квас

Сергей Кущ
29 мая 2023, 12:22 обновлено 29 мая, 12:32
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Некоторым группам людей пить квас не рекомендуется, несмотря на его пользу.
В чем польза и вред кваса
В чем польза и вред кваса / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Квас - это прохладительный напиток, изготавливаемый путем брожения различных ингредиентов, таких как хлеб, солод, вода и сахар. Он имеет множество полезных свойств, которые можно оценить, когда он употребляется в умеренных количествах.

Чем полезен квас?

  • Квас является натуральным источником витаминов группы В, органических кислот и полезных микроэлементов. Он может помочь повысить иммунитет и улучшить общее состояние организма.
  • Квас содержит пробиотики, которые способствуют здоровью кишечника и пищеварительной системы.
  • Этот напиток может оказывать благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему и снижать риск развития некоторых заболеваний.

Чем вреден квас?

  • Из-за содержания сахара, квас может быть вредным для здоровья, особенно при потреблении в больших количествах или при наличии диабета. Людям, страдающим от сахарного диабета, рекомендуется ограничивать потребление кваса.
  • Также следует учитывать, что квас может содержать небольшое количество алкоголя, образующегося в процессе брожения. Поэтому людям, которым не рекомендуется употребление алкоголя, следует быть осторожными при потреблении кваса.

Сколько раз в день можно пить квас?

Тут все зависит от индивидуальных особенностей организма и общего состояния здоровья. В целом, рекомендуется потреблять квас в умеренных количествах, не превышая одну-две порции в день.

Относительно возможности пить квас с утра или на ночь, нет жестких ограничений. Однако, учитывайте содержание сахара и алкоголя в напитке, а также реакцию вашего организма на него.

Кому нельзя пить квас?

Не рекомендуется пить квас следующим группам людей:

  1. С диабетом или проблемами с углеводным обменом.
  2. Страдающим от целиакии или непереносимости глютена.
  3. Людям с проблемами с пищеварением или желудочно-кишечным трактом.

Консультация с врачом или диетологом может помочь определить оптимальный режим потребления кваса, учитывая ваши индивидуальные особенности и состояние здоровья.

Смотрите видео о том, безопасно ли покупать квас на разлив в Украине:

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