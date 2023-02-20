Для девушек это особо опасно: почему нельзя терпеть, если хочется в туалет

Задержка мочи может привести к негативным последствиям для здоровья.

Туалет / pixabay.com

Многие из нас знакомы с ситуацией, когда не хочется идти в туалет, чтобы справить "малую нужду", особенно если это происходит в общественных местах. Но мало кто задумывается о том, как это может негативно сказаться на здоровье.

Давайте разберемся, почему нельзя терпеть в туалет по-маленькому.

Сколько можно терпеть в туалет по-маленькому?

Это вопрос, который интересует многих людей. Как правило, норма для взрослых – это 6-8 мочеиспусканий в день. Однако это значение может варьироваться в зависимости от ряда факторов, таких как возраст, пол, пищевые привычки и уровень физической активности. В любом случае, терпеть в туалет по-маленькому не стоит.

видео дня

Почему девушкам нельзя терпеть в туалет?

У девушек мочевой пузырь располагается ближе к влагалищу, чем у мужчин, поэтому при задержке мочи у них возникают болезненные ощущения и дискомфорт. Кроме того, длительная задержка мочи может привести к развитию воспалительных процессов в мочевыводящих путях, что может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Почему вредно терпеть в туалет?

Задержка мочи может привести к негативным последствиям для здоровья. Во-первых, это может вызвать растяжение мочевого пузыря, что может привести к нарушению его функции. Во-вторых, длительная задержка мочи может привести к образованию камней в мочевом пузыре и почках.

Кроме того, если мочевой пузырь переполнен, он может лопнуть, что может привести к кровотечению и инфекции в организме.

Что будет, если лопнет мочевой пузырь?

Если мочевой пузырь лопнет, это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. В результате лопнувшего мочевого пузыря может произойти выход мочи в брюшную полость, что может привести к развитию перитонита - опасного воспаления брюшной полости.

Также возможно развитие кровотечения из мочевых путей, которое может быть достаточно сильным и опасным для жизни. Кроме того, лопнувший мочевой пузырь может стать источником инфекции в организме, что может вызвать различные осложнения. Поэтому очень важно не терпеть в туалет, а своевременно опустошать мочевой пузырь.

Вам может быть интересно: