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Для чего нужно мыть пол с солью: ответ удивит всех

Юлия Куришко
26 июня 2023, 11:27 обновлено 26 июня, 11:37
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Можно ли мыть ламинат водой с солью - полезные советы для уборки дома.
Для чего нужно мыть пол с солью: ответ удивит всех
Мыть пол с солью для чего / коллаж: Главред, фото: pol-master, Telegram

Мыть пол с солью, примета которая дошла до нас от наших бабушек. Издавна они считали, что самое важное - энергетика дома, которую тоже стоит периодически чистить. Для этого не нужно никакой мистики, а подойдет обычная пищевая соль. Она не только очистит поверхности дома от грязи, но и поможет защитить семью от зла и сглаза.

Три причины, почему надо мыть пол с солью

  • Уборка в доме. Соленая вода хорошо отмывает различные виды грязи с любых поверхностей в доме. Стоит заметить, что после влажной уборки с применением соли, мебель и пол становятся ярче и пыль не так быстро цепляется.
  • Дезинфекция. Раствор из соли помогает не только убрать грязь, но и убивает микробы. Солевой раствор хорошо подходит для использования в домах, где живут дети. Кроме того, если у кого-то есть аллергия, соль всегда будет отличной заменой химическим веществам в моющих средствах. Соль способствует очищению воздуха от инфекций и микробов.
  • Очистка энергетики. Мытье полов с солью это очистка энергетики в доме. Обязательно произойдет что-то хорошее, после такой простой процедуры. Стоит мыть пол с хорошим настроением и верой в то, что вам это поможет очистить дом от негативной энергии.

Зачем моют входную дверь солью

Сглаз и "порча" сегодня довольно распространенные явления. Люди, которые не верят в различные магические ритуалы, часто сами ощущают их влияние, не понимая причины своих внезапных неудач. Они страдают от неизвестных недугов, пьют лекарства и списывают свое плохое самочувствие на усталость. Другие, стараются не впустить негатив в свою жизнь и заботятся о защите от негатива.

Соль способна защитить и очистить человека и его пространство. Бытует мнение, что недоброжелатели, которые могут сделать сглаз, очень боятся соли. Защита солью позволяет уберечь себя от постороннего негатива. Поэтому, если помыть дверь солью, можно очистить энергетику дома и не допустить попадания лихих людей.

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