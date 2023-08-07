Для чего пьют кофе с кардамоном: результат приятно удивит

Можно ли есть кардамон ежедневно - Главред разобрался в тонкостях употребления Восточного растения.

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Можно ли пить чай с кардамоном На ночь / коллаж: Главред, фото : pexels.com, скриншот: instagram / aurveda.pro

Сколько нужно добавлять кардамона в кофе, чтобы было вкусно и полезно - рецепт приготовления вкусного восточного кофе стоит знать каждому.

Специалисты рекомендуют брать цельнозерновой кардамон, а не перемолотую специю. В восточных странах, откуда и пошел кофе с кардамоном, советуют класть 3 зерна на 150-200 мл воды. После завершения приготовления кофе, кардамон нужно выбросить. Главред разобрался в пользе кардамона для организма.

Чем полезен кардамон для организма человека

Кардамон известен своими полезными свойствами. Он обладает сильным антиоксидантным потенциалом: стимулирует пищеварительную систему и хорошо улучшает аппетит, настроение и расслабляет тело. Это восточное растение в дополнение обладает антибактериальными свойствами, при лечении простудных заболеваний - снимает боль в горле и облегчает кашель.

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Известен факт, что кардамон положительно влияет на женский организм. Он действует, как успокаивающее и легкое анестетическое средство, которое очень помогает при менструации. Растение также способствует выработке коллагена в организме.

Кардамон - очень хороший народный афродизиак. На основе кардамона различные смеси и масла, чтобы восстановить половую активность. Употребление специи является профилактикой проблем с потенцией у мужчин.

Как правильно пить кардамон с кофе

Специалисты по кофе рекомендуют выбирать цельные зерна, а затем их молоть или толочь в ступке. Также можно положить в кофе целый кардамон. Если вы сомневаетесь, когда лучше всего добавить кардамон в кофе, то есть несколько вариантов. Сначала нужно перемешать растолченный кардамон с молотым кофе, а уже позже добавить воду.

Как вариант, можно положить в "турку" целые зерна, однако потом стоит забрать их с пеной. Как только вы сварили кофе, то не стоит надолго оставлять зерна. Кардамон может перенасыщать и испортить вкус кофе.

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