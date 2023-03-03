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Для чего вешают лавровый лист над дверью: не все знают об этом секрете

3 марта 2023, 04:05
Не все догадываются, какую силу имеет лавровый лист. Но наши предки уже давно догадывались о его магических свойствах.
Дверь, лавровый лист
Лавровый лист может защитить ваш дом от негатива/ ua.depositphotos.com

Многие люди удивляются, когда у кого-то в гостях они вдруг натыкаются на лавровый лист над входной дверью. Сразу возникает вопрос, зачем его туда повесили и какую функцию он выполняет.

Хоть мы привыкли воспринимать лавровый лист просто как приправу, которая пригодится во время приготовления пищи, на самом деле функций у этих пряностей гораздо больше. Например, наши предки верили в магические свойства, которыми наделен этот продукт.

Согласно верованиям предков, можно использовать лавровый лист как оберег для дома. Для того, чтобы сделать сильный оберег, достаточно будет взять несколько листочков и связать их ниткой, а затем разместить над входной дверью.

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Можно вместо этого разместить листочки непосредственно на двери или повесить пучок на ручку, однако эти варианты являются не такими удобными, как первый.

Считается, что такой оберег будет защищать квартиру или дом и людей, которые в нем живут. Лавровый лист не пропустит в ваш дом никакой негатив, а вместо этого будет удерживать внутри позитив.

Чтобы очистить энергетику помещения, можно также воспользоваться другим способом использования лавровых листьев. Можно взять несколько листочков, положить в сосуд, который не горит, и поджечь. Листья должны тлеть, а не гореть. Дальше пройти с этим сосудом по всем комнатам и "обкурить" их дымом.

Интересно, что такой способ очищения от негатива имеет и научную основу. Ведь помимо магических свойств будут задействованы также обычные особенности лавровых листьев. Пряность во время тления будет выделять вещества, которые способны уменьшить боль и облегчить дыхание, а также очистить воздух.

Кроме этого, лавровые листья можно класть на полки и в крупы и муку, чтобы отпугнуть вредителей на кухне.

Ранее мы рассказывали, зачем класть лавровый лист под ковер. Таким образом, вы также можете защитить свой дом от негатива и злых сил. Но делать соответствующий обряд нужно правильно.

Также ранее Главред рассказывал, зачем класть лавровый лист в кошелек. Многие кладут лавровый лист в кошелек, чтобы привлечь успех и денежные потоки. Если соблюдать ритуал, можно улучшить свое финансовое состояние.

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