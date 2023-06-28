Для чего в хрущевках делали шкаф под окном - ими пользуются до сих пор

Мы разобрались, зачем в хрущевках делали своеобразный шкаф под окном и какие преимущества он предоставляет.

https://news.glavred.info/dlya-chego-v-hrushchevkah-delali-shkaf-pod-oknom-imi-polzuyutsya-do-sih-por-10481506.html Ссылка скопирована

Для чего в хрущевках делали шкаф под окном / Фото: скриншот YouTube

Многие из нас наверняка замечали наличие загадочного ящика под окном. Этот элемент дизайна, характерный для многих хрущевских квартир, всегда вызывал вопросы о своей функциональности.

Мы рассмотрим, зачем в хрущевках делали своеобразный шкаф под окном и какие преимущества он предоставляет.

Дополнительное место для хранения

Один из основных преимуществ ящика под окном - это возможность использовать его как дополнительное место для хранения. Благодаря своей глубине и пространству, ящик может быть использован для хранения различных вещей, таких как постельное белье, подушки, одежда или предметы сезонного использования. Это позволяет оптимизировать использование ограниченного пространства в квартире и сохранить порядок.

видео дня

Улучшение теплоизоляции

Еще одним положительным аспектом ящика под окном является его вклад в улучшение теплоизоляции помещения. Благодаря тому, что ящик создает дополнительный воздушный слой между оконным проемом и внутренним помещением, он способствует уменьшению проникновения холодного воздуха и улучшает сохранение тепла. Это особенно важно в холодные зимние месяцы, когда каждая единица тепла ценна.

Хрущевский холодильник

Это незаполненное пространство под кухонным окном, которое есть в зданиях 50–70-х годов, также называли хрущевским холодильником. В стенной проем можно вставляли шкаф для размещения вещей или кухонного оборудования.

Вам может быть интересно: