Для чего сыпят соль в канализацию: удивительно работающее средство

Наверняка вы хоть раз в жизни видели, как засыпают соль в канализацию. У этого действия есть своё объяснение.
Для чего сыпят соль в канализацию - удивительный, но действенный лайфхак
С загрязнениями и жировыми отложениями в канализации и сливе унитаза чудесно справляется порошок соли. Также его можно использовать как дезинфицирующее средство, устраняющее неприятные запахи. Также соль используют в качестве профилактики загрязнений всё тех же труб канализации и слива.
Как с помощью соли очистить унитаз - действенный лайфхак
Если у вас появилось желание или потребность очистить канализационные трубы в своем жилище ли слив унитаза - можно сделать это с помощью соли.
Для этого необходимо засыпать стакан соли в в слив унитаза, после чего сразу вылить в него два литра кипятка.
Дайте соли подействовать и оставьте в таком состоянии приблизительно на 10 минут. Сразу после этого нужно промыть слив, но уже теплом водой в количестве около 3-4 литров теплой воды.
Соль от запаха в туалете - японский способ
Японцы очень изобретательных народ, некоторым лайфхакам у них можно смело учиться. Например, соли в ванной комнате.
Всё дело в том, что в ванной и туалете из-за повышенной влажности на постоянной основе - может появляться неприятный запах. Справиться с ним можно довольно просто - разложить в комнате мешочки с солью.
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