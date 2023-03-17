Для чего пьют сырые яйца: удивительные свойства популярного продукта

" Что будет если выпить сырое яйцо" - вопрос, если вдуматься, не такой уже и праздный и простой. И потому "Главред" решил детально разобраться в теме.

Сырые яйца / коллаж фото ua.depositphotos.com

Без сомнения, почти на любой кухне и в любом холодильнике найдутся куриные яйца. Ведь их активно используют в сотнях и тысячах различных блюд. Но что, если обратить внимание на яйца сырые и задать себе вопрос "Что будет, если выпить сырое яйцо?".

Для чего пьют сырые яйца

Людей по тому, как они относятся к сырым яйцам, обычно можно разделить на два противоположных лагеря. Поклонники говорят, что это очень полезные и питательные продукты. Противники говорят, что те вредны для организма и их можно есть исключительно в приготовленном виде. Разберем детальнее обе позиции.

Чем полезны сырые яйца

В них очень много полезных веществ и витаминов (A, B, E,D, PP), а также железо, йод, марганец, калий, кальций и множество других.

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Также диетологи утверждают, что в одном сыром яйце содержится дневная доза всех нужных организму макроэлементов и белка, отвечающего за организацию новых клеток тела. Кроме того, сырые яйца отлично подходят тем, кто тщательно следит за стройною и регулярно занимается физкультурой. Ведь в яйцах много белка и благодаря ему атлеты помогают нарастить себе мышечную массу.

Вокалистам и вокалистам (особенно тем, кто работает в академическом жанре) врачи рекомендуют употреблять сырые яйца для дальнейшего укрепления голосовых связок. Дело в том, что они увлажняют слизистую горла.

Кроме того, белок сырого яйца довольно влияет на желудочно-кишечный тракт. И, в отдельных случаях будет очень полезен тем, кто страдает от проблем с ЖКТ.

Сырые яичные белки можно отличным образом использовать в домашних косметологических процедур. В некоторых случаях сырые яйца помогут предотвратить выпадение волос, а также могут помочь в борьбе с сухой кожей на лица и под волосами.

Чем могут быть вредны сырые яйца

В некоторых эпизодах, есть вероятность после употребления сырых яиц заразиться сальмонеллезом. Дело в том, что вредоносные бактерии могут скапливаться на поверхности яйца. И поэтому перед употреблением таких яиц стоит очень тщательно промыть. К слову, у фермерских яиц скорлупа обычно более толстая, но риск заразиться этими бактериями все-таки тоже наличествует.

Кроме того:

Яйца входят в список продуктов, которые наиболее часто вызывающих аллергические реакции у людей (особенно если есть их сырыми);

Сырые яйца не рекомендуется употреблять людям, которые страдали от высокого уровня холестерина в крови (такое положение вещей может вызвать атеросклероз либо спровоцировать болезни сосудов);

Сырые яйца не вполне безопасны для детей (поскольку их организмы еще не окрепли, то им гораздо сложнее бороться с бактериями).

Для чего пьют сырые яйца мужчины

Как говорят диетологи формат "Сырое яйцо натощак" очень полезен для мужчин. В первую очередь тем, кто часто страдает от простуд. Такой рецепт очень прост и не требует каких-то хитромудрых форматов ‒ нужно всего лишь на ночь достать из холодильника яйцо и выпить его перед завтраком. Кроме того, с помощью такого рецепта можно несколько исправить ситуацию с голосом, если его сорвали накануне криком.

Далее, большинство мужчин, которые хотят увеличить рост мышц, потребляют сырые яйца или же включают их в состав различных коктейлей. В таком случае рекомендуется употреблять в сутки не более шести белков и двух желтков яиц. Кроме того, сырые яйца помогают и с репродуктивной функцией ‒ поскольку улучшают частоту эякуляций, а также в сыром виде содержат аминокислоты, которые организм не способен самостоятельно синтезировать.

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