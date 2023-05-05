Для чего пьют чай с чабрецом: новые сведения об ароматном напитке приведут в изумление

Любой пресыщенный чаеман порой задумывается: "Для чего пьют чай с чабрецом?". Главред решил детально разобраться с этим вопросом.

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Чай с чабрецом / фото ua.depositphotos.com

Растение чабрец обладает неповторимым ароматом и вкусом, а также важными и полезными свойствами для тела. Ниже мы расскажем о том, какую пользу несет чай с чабрецом.

Для чего помогает чабрец

Ботаническое название этого растения – тимьян ползучий. Есть сведения, что те, кто регулярно пьет чай на его основе, заметно реже страдают от заболеваний крови. Эксперты говорят ‒ все дело в том, что в таком растении весьма высокое содержание железа. Плюс в чабреце много калия, много марганца, которые помогают поддерживать в порядке сердечно-сосудистую систему.

Витамины B и C, содержащиеся в этом растении, заметно повышают сопротивляемость организма к некоторым вирусам, а также улучшают иммунитет. А витамин А, в свою очередь, очень благотворно влияет на работу печени и помогает в значительной степени сохранить зрение. Флавоноиды, которых тоже много в чабреце, имеют мощное антиоксидантное действие, а также помогают поддерживать организму молодость на клеточном уровне.

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Кроме того, чабрец часто используется при заболеваниях дыхательных путей ‒ бронхите, ларингите, трахеите, пневмонии. Далее ‒ многие аптечные отхаркивательные препараты делаются на основе этого растения (взять хоть сироп из чабреца).

Во всех частях чабреца содержится в большом количестве вещество тимол. Это известный природный антисептик, который обладает некоторыми дезинфицирующими и болеутоляющими свойствами. Потому-то чай с чабрецом и рекомендуется применять при простудных заболеваниях. Также в некоторых случаях чабрец помогает в профилактике заболеваний мочеиспускательной системы.

Чай с чабрецом: польза для женщин

Отдельные специалисты полагают, что чабрец ‒ отличное средство в борьбе с гинекологическими недугами. В отдельных случаях препараты и отвары из тимьяна может прописать медик ‒ но только если диагностирует воспаление придатков, а также при болезненных и затянувшихся месячных, кровотечениях, гормональных сбоях и во время менопаузы. Есть сведения, что чабрец способен избавлять от мигрени и улучшать количество молока у матерей, которые кормят младенцев. Кроме этого, возможно влияние такого чая на работу почечной системы и дает заметный мочегонный эффект.

Чабрец чай польза для мужчин

Чабрец – универсальная трава в сфере мужского здоровья. В некоторых случаях он прекрасно себя показал в процессе нейтрализации воспалений и инфекций в мочеполовой системе. Он снижает отечность мочевыводящих каналов при простатите и тем самым заметно улучшая движение мочи по направлению из организма.

Есть некоторые исследования, что чай с чабрецом может качественно влиять на динамику лечения полового бессилия ‒ то есть в процессе употребления такого чая вырабатывается дополнительное количество тестостерона. Ну и, вещества, которые входят в состав, крайне позитивно воздействуют на жизненный цикл сперматозоидов ‒ и, соответственно, увеличивают срок полового акта.

И, в самых редких случаях, он крайне полезен представителям сильного пола, которые страдают от раннего облысения. Якобы урсоловая кислота, обильно содержащаяся в составе чабрец, может качественно простимулировать луковицы и активизировать рост волос.

Чай с чабрецом рецепт

Заваривать такой чай нужно следующим образом:

Сперва необходимо взять две маленьких ложки измельченных стеблей;

Залить их 200-граммовым стаканом кипятка;

Подождать окончания заварки от 10 до 20 минут.

После этого нужно процедить результаты и пить минимум трижды в сутки примерно по трети стакана за раз.

Если человеку захочется приготовить отвар с чабрецом, то нужно заварить обычный зеленые чайные листья и добавить в него щепотку высушенного чабреца, а потом настоять в течение пяти минут. И потом уже спокойно пить (ложку меда или кубик сахара-рафинада по вкусу). Для большего аромата можно добавить еще дольку лимона.

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