Для чего пьют чай с бергамотом: простые факты о напитке, которые вы не знали

Чай с бергамотом пить в пакетиках можно, но если вы хотите насладиться по-настоящему изысканным вкусом, нужно заваривать натуральный травяной напиток.

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Чай с бергамотом: польза и вред / instagram.com/gutenberg_almaty

Чай с бергамотом – очень необычный напиток со слегка пряным и терпким вкусом, который невозможно спутать с другими чаями. Настоящие чайные гурманы отдают свое предпочтение именно княжеской груше. Чай можно пить как в холодном, так и в горячем виде. Чем полезен и вреден чай с бергамотом интересует многих, кого покорил этот напиток. Мы расскажем, в чем его польза и вред.

Как бергамот влияет на сердце

Ученые считают, что чай с бергамотом полезен для сердца и сосудов. По мнению исследователей, такой напиток снижает уровень холестерина в организме человека.

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Особенно полезен бергамот с энзимами – они известны как гидрокси метилглутарил флавононы. Они могут атаковать белки, которые вызывают болезни сердца.

Кроме того, как полагают ученые, микроэлементы настолько же эффективны, как и статины.

Как бергамот влияет на давление

Чай с бергамотом повышает или понижает давление – частый вопрос. Напиток серьезно не влияет на давление. Как и любой другой напиток, он может повысить давление в горячем виде, но снизить в холодном.

Чай с бергамотом для мужчин

Чай с бергамотом может быть полезен для мужчин – напиток снимает усталость. Также, учитывая то, что цитрусовое гибридное растение – афродизиак, его рекомендуют заваривать, чтобы повысить либидо.

Чай с бергамотом - вред

У напитка есть и свои противопоказания. Их нужно знать, чтобы не столкнуться с нежелательными последствиями. В частности, не рекомендуют пить чай с бергамотом людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, индивидуальной непереносимостью эфирного масла, аллергическими реакциями и нарушением гормонального фона. Не советуют пить такой чай и при беременности.

Добавим, что чай с бергамотом полезен и незадолго до сна. Напиток настроит на спокойные сновидения и отдых.