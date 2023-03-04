Для чего полезно пить цикорий: названы преимущества напитка

Вы можете не только использовать его как вкусную альтернативу кофе без кофеина, но и смешивать его с кофейной гущей, чтобы улучшить качества своего завтрака.

Несмотря на то, что кофе с цикорием, приготовленный из жареного корня цикория, часто связан с несколькими преимуществами для здоровья, растение также может вызывать неблагоприятные побочные эффекты у некоторых людей.

Вы можете не только использовать его как вкусную альтернативу кофе без кофеина, но и смешивать его с кофейной гущей, чтобы улучшить качества своего завтрака.

Цикорий - кофе

Цикорий — цветущее растение семейства одуванчиков. Он характеризуется жестким, волосатым стеблем, светло-фиолетовыми цветами и листьями, которые обычно используются в салатах.

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Цикорий - как пить? Кофе из цикория готовят путем обжаривания, измельчения и заваривания корней растения цикория. На вкус он похож на кофе, его вкус часто описывают как слегка землистый и ореховый.

Он используется либо сам по себе, либо смешивается с кофе, чтобы дополнить его вкус.

Хотя история кофе с цикорием не совсем ясна, считается, что он возник в 1800-х годах во Франции во время нехватки кофе. В поисках замены кофейным зернам или для того, чтобы растянуть их, люди начали подмешивать корни цикория в кофе, чтобы получить дозу кофе.

Сегодня кофе с цикорием все еще можно найти во многих частях мира, и его часто используют в качестве альтернативы обычному кофе без кофеина.

Цикорий - польза и вред

Корень цикория является основным ингредиентом кофе с цикорием.

Для его приготовления сырой корень цикория измельчают, обжаривают и заваривают в кофе. Хотя количество варьируется, обычно рекомендуется использовать около 2 столовых ложек (11 граммов) молотого корня цикория на 1 стакан (237 мл) воды.

Один сырой корень цикория (60 граммов) содержит следующие питательные вещества (1 надежный источник):

Калории: 43

Белок: 0,8 г

Углеводы: 10,5 грамм

Жир: 0,1 грамма

Клетчатка: 1 грамм

Витамин B6: 9% дневной нормы (DV)

Марганец: 6% от суточной нормы

Фолиевая кислота: 4% от суточной нормы

Калий: 4% от суточной нормы

Витамин С: 3% от суточной нормы

Фосфор: 3% от суточной нормы

Корень цикория является хорошим источником инулина, типа пребиотической клетчатки, которая может способствовать снижению веса и улучшению здоровья кишечника.

Он также содержит немного марганца и витамина B6, двух питательных веществ, связанных со здоровьем мозга.

Имейте в виду, что количество этих питательных веществ в кофе с цикорием довольно низкое, так как в напиток заваривается лишь небольшое количество корня цикория.

Может улучшить пищеварение

Корень цикория является хорошим источником клетчатки, которая может улучшить некоторые аспекты вашего пищеварительного здоровья.

Например, он может поддерживать здоровье кишечного микробиома, который, как считается, тесно связан со здоровьем и болезнями.

Это связано с тем, что корень цикория содержит инулиновое волокно, тип пребиотика, который способствует росту полезных бактерий в кишечнике.

Несколько исследований показали, что добавки с инулином могут увеличить концентрацию определенных штаммов здоровых бактерий в толстой кишке.

Исследования также показывают, что цикорий может улучшить работу кишечника и уменьшить запоры.

Может снизить сахар в крови

Корень цикория содержит инулин, тип клетчатки, которая, как было показано в исследованиях на людях и животных, помогает регулировать уровень сахара в крови.

Хотя исследования влияния инулина из цикория на уровень сахара в крови ограничены, несколько других исследований показали, что он может улучшить уровень сахара в крови и резистентность к инсулину.

Инсулин — это гормон, который переносит сахар из крови в мышцы и ткани, где он может использоваться в качестве топлива. Инсулинорезистентность возникает при длительных периодах повышенного уровня инсулина, что может снизить эффективность инсулина и вызвать высокий уровень сахара в крови.

Кому нельзя пить цикорий

Хотя кофе с цикорием ассоциируется с рядом преимуществ для здоровья, он подходит не всем.

Цикорий может вызывать аллергическую реакцию у некоторых людей, вызывая такие симптомы, как боль, отек и покалывание во рту.

Людям с аллергией на амброзию или пыльцу березы следует избегать употребления цикория, чтобы предотвратить возможные негативные побочные эффекты.

Если вы испытываете какие-либо негативные симптомы после употребления кофе с цикорием, немедленно прекратите его употребление и обратитесь к врачу.

Кроме того, исследования безопасности и потенциальных побочных эффектов корня цикория для беременных или кормящих грудью ограничены. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом, чтобы предотвратить неблагоприятные симптомы.

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