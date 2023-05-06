Для чего полезно есть миндаль: "броня" от депрессии и "прочистка" мозга, но есть нюанс

Миндаль давно завоевал заслуженную славу полезного и питательного ореха. В его плодах содержится большое количество живительных жирных кислот омега‑3. Это позволяет насыщать организм полезной альфа‑линоленовой кислотой.
У многих возникает вопрос – как правильно есть миндаль, ведь продукт положительно влияет на работу мозга, а также заметно улучшает память и оберегает организм от развития нежелательных расстройств и депрессии.
Сколько штук миндаля можно есть в день
Даже будучи уверенным в том, что миндаль положительно влияет сразу на несколько функций организма, не стоит перебарщивать и злоупотреблять плодами. Ведь даже самый полезный продукт при чрезмерном употреблении может оказать негативное воздействие на организм.
Норма употребления сладкого миндаля для взрослого человека:
- 8-10 орешков в день;
- или 30-50 грамм в сутки.
Что произойдёт с организмом если есть миндаль каждый день
Ответ на этот вопрос лежит на поверхности – в случае умеренного употребления миндаля негативных последствий для организма быть не должно. Более того, ученые говорят в один голос о том, что небольшое число миндальных орешков (горстка) при ежедневном употреблении способно благотворно повлиять на функционирование кишечника. И этому есть объяснение, ведь миндаль повышает выработку организмом масляной кислоты — бутирата, который давно знают, как один из основных столпов укрепления клеток кишечника.
Кому полезно есть миндаль
Миндаль является не только вкусным, но и полезным продуктом. При этом существует категория людей, которым медики советуют обратить внимание на этот орех. Ведь миндаль давно признан продуктом, который благотворно влияет на работу сердца, а также стабилизирует уровень холестерина. Добавим, что установлено положительное влияние употребления миндаля на понижение угроз сердечно-сосудистых болезней.
Кому противопоказан миндаль
Несмотря на то, что миндаль действительно является очень полезным продуктом, есть категория людей, которым он категорически противопоказан.
Кому не советуют злоупотреблять миндалем:
- страдающим аллергией;
- людям с нестабильной нервной системой;
- имеющим проблемы с психическими расстройствами;
- больным с сердечными заболеваниями.
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