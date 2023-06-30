Для чего пить липовый чай: удивительная польза и свойства ароматного чая

Главред расскажет, как правильно пить чай из липы.

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Для чего пить липовый чай / коллаж: Главред, фото: instgram fl_brusnika

Сезон липы уже начался, об этом невозможно забыть, ведь по улицам городов так и тянется аромат этого цветения. Мы расскажем, чем полезен липовый чай для женщин и как его заварить, чтобы было вкусно.

Для чего пить липовый чай - неоспоримая польза

Липовый чай обладает легким болеутоляющим эффектом, а также может снижать температуру и усиливать потоотделение. По этой причине иногда цветы липы заваривают при легких недомоганиях с повышением температуры. Однако невозможно не отметить пользу липового чая для женского организма. Этот чай содержит фитоэстрогены, поэтому может нормализовать женское здоровье, омолаживает кожу, придавая ей бархатистость и упругость.

Можно ли пить липовый чай каждый день

Помимо того, что липовый чай порой пьют вынужденно, его можно и просто вводить в свой рацион на постоянной основе. Этот напиток в накопительном эффекте может укреплять иммунную систему, а также расслаблять спазмированные мышцы.

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Как правильно пить чай из липы - готовим напиток

Как и травы, липу необходимо заваривать. В том случае, если вы пьете пакетированную продукцию - необходимо залить пакетик кипятком и дать ему настояться 15-20 минут под крышкой, после чего употребить.

Однако, если вы собирали цвет липы самостоятельно - заваривание будет немного отличаться. Вам следует залить 200 мл кипятка одну столовую ложку сухого липового цвета и настоять его в течение 10 минут. После этого в напиток можно добавить мед или сахар.

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