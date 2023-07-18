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Для чего нужны полоски на таблетках: их нельзя игнорировать

Сергей Кущ
18 июля 2023, 13:46 обновлено 18 июля, 13:46
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Мы подробно расскажем, для чего делается риска на таблетках.
Для чего нужны полоски на таблетках
Для чего нужны полоски на таблетках / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Полоски на таблетках – это не случайное украшение или декоративный элемент, они имеют важное назначение и играют важную роль в применении лекарственных средств. Давайте рассмотрим, для чего нужны полоски на таблетках и на что они влияют.

Почему делается риска на таблетках и как она называется?

Риска на таблетке называется линией деления. Он представляет собой физическую полоску, выдавленную на таблетке при ее производстве. Линия деления позволяет разделить таблетку на две половины с целью облегчения глотания, удобства использования или регулирования дозировки.

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Можно ли делить таблетки без полоски?

Ответ - нет, в большинстве случаев лучше не делить таблетки без полоски. Полоска на таблетке указывает на предназначенное место разделения и облегчает правильное дозирование препарата. Если таблетку делить без полоски, это может привести к неправильному дозированию и ухудшению эффективности лекарства.

Важно отметить, что не все таблетки можно делить. Некоторые препараты имеют специальное покрытие или особую структуру, которые обеспечивают контролируемое высвобождение лекарственного вещества. Разделение таких таблеток может нарушить эффект или вызвать нежелательные побочные эффекты. Поэтому важно обратиться к инструкции или проконсультироваться с врачом или фармацевтом, чтобы узнать, можно ли делить конкретную таблетку.

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