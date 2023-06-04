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Для чего на самом деле нужна решетка в духовке

Сергей Кущ
4 июня 2023, 15:41 обновлено 4 июня, 15:41
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Мы решили разобраться и поделиться полезными советами и рекомендациями для использования решетки и противня с решеткой.
Как правильно использовать решетку в духовке
Как правильно использовать решетку в духовке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Решетка в духовке – незаменимый инструмент, который может значительно улучшить вашу кулинарную опытность. Но многие задаются вопросами: зачем она нужна, можно ли на ней выпекать и как использовать противень с решеткой.

Мы решили разобраться и поделиться полезными советами и рекомендациями.

Зачем нужна решетка в духовке?

Решетка выполняет несколько важных функций. Во-первых, она позволяет равномерно распределять тепло по всей поверхности продукта, обеспечивая более равномерную и качественную готовку. Во-вторых, решетка позволяет жиру и сокам стекать с продукта. Также решетка способствует образованию хрустящей корочки на продуктах.

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Можно ли выпекать на решетке?

Да, вы можете выпекать на решетке, особенно если вам нравится хрустящая текстура. Однако для более жидких или мягких продуктов, таких как пироги или кексы, рекомендуется использовать противень с решеткой.

Противень с решеткой позволяет сохранить форму и предотвратить протекание теста или жидкости через решетку, при этом обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха для равномерной готовки.

Для чего нужен противень с решеткой?

Противень с решеткой является идеальным выбором для приготовления множества блюд. Он подходит для выпечки печенья, пирогов, кексов, а также для запекания мяса, рыбы и овощей. Противень с решеткой позволяет избежать прилипания продуктов к дну противня, обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха и сохраняя текстуру и вкус готовых блюд.

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