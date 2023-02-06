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Для чего можно использовать чайные пакетики: как сэкономить и принести пользу хозяйству

6 февраля 2023, 12:36
Как использовать чайные пакетики, если уже использовал их по назначению - на этот вопрос можно отвечать долго и детально, что и сделал Главред.

чай
Чайные пакетики можно использовать и после заварки / коллаж ua.depositphotos.com

Есть старая шутка из нулевых − "Мол, что-то вы зажрались − "Мивину" есть не хотите, а чайный пакетик завариваете один раз". Хотя давно бытует мнение, что единожды заваренный пакетик больше ни на что не годен и должен немедля отправиться в мусорную корзину. Однако это далеко не так. Ниже мы расскажем, как и сколько раз можно пользоваться чайным пакетиком.

Для чего можно использовать чайные пакетики

Во-первых, такие пакетики отлично снимают отеки (особенно под глазами). Сперва, конечно, нужно их как следует охладить. И приложить на место отека. Потом подождать пять-шесть минут. И постепенно отеки начнут рассасываться.

Во-вторых, если вас угораздило поставить себе синяк, то чайная заварка и тут поможет. Если под рукой есть использованный чайный пакетик, то его немедля нужно прикладывать к синяку (максимум, в течение суток после ушиба – потом будет бесполезно). Вскоре сможете сами увидеть – синяк постепенно начнет исчезать (уж во всяком случае заметно побледнеет).

В-третьих, если вас угораздило обгореть во время отдыха или во время интенсивных физических занятий на огороде, то чайные пакетики и тут подсобят. Но тут уже придется повозиться и приготовить особую ванночку с заваркой. А потом нужно прикладывать их к обгоревшему участку и аккуратно, медленными движениями, протирать кожу.

В-четвертых, пакетики уменьшат зубную боль. Если с чувствительностью все нормально и нужно немного ослабить боль в зубах до визита к дантисту (а в аптечке кончилось обезболивающее), то в иных случаях и тут помогут чайные пакетики. Рецепт прост – всего лишь нужно прикладывать чайный пакетик к больному месту и аккуратно прижимать сверху. Боль понемногу начнет спадать.

В-пятых, пакетики устранят резкие запахи. Если в доме стоит неприятное амбре – скажем, от продовольствия на кухне либо даже прямо в холодильнике, то использованные чайные пакетики отлично впитывают запах. Здесь тоже все просто – взять большую и глубокую тарелку, разложить пакетики кругом, а потом поставить у помойного контейнера либо на одну из нижних полочек в холодильнике (правда, тут этот способ работает не дольше суток).

Чай

Как использовать чайные пакетики на даче

Опытные дачники и, так сказать, землевладельцы, давно в курсе, что использованные чайные пакетики можно применять в огородничестве. Если, конечно, знать, как правильно использовать заварку. Ну и помнить, конечно, нужно о том, что в пакетиках минеральных веществ заметно меньше, чем в свежих чайных листьях.

Так вот – заварку из пакетиков нужно аккуратно высыпать на сито. Затем пару дней высушивать. И потом аккуратно переложить в специальную емкость для хранения. И, дождавшись весны, полученное вещество использовать для разных задач в огородничестве – перемешать лопатой с землей, засыпать под кусты или цветы как удобрение, либо просто швырнуть в компостную кучу. Последний способ самый простой и самый популярный. Делом в том, что дубильные вещества, которые содержатся в чае и быстро запускают процесс разложения (отнюдь, конечно не на плесень и не на липовый мед). Благодаря таким усилиям компост обычно перепревает гораздо быстрее.

Если перекапывать почву вместе с чайной заваркой заметно улучшает ее химический состав – попросту делая ее чуть более разреженной и такой, которая легче пропускает влагу. В среднем в один квадратный метр почвы рекомендуется добавлять не менее полукилограмма сухой заварки.

Естественно, на все шесть соток огорода практически нереально набрать столько заварки. Но на цветы либо пару-тройку грядок с овощами все же можно накопить нужное количество.

И, наконец, есть мнение, что заварка помогает растениям ускоряться в развитии. Подкармливать так не так уж и сложно – нужно всего лишь высыпать высохшую заварку вокруг ствола растения. Потом перемешать с древесной золой в верхнем слое земли. Во время полива подкормка постепенно будет отдавать растениям полезные элементы.

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