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Для чего кладут хлеб в котлеты и чем его можно заменить: секрет сочного блюда

16 февраля 2023, 15:27
В фарш для котлет популярно добавлять хлеб. Однако для чего это делать и чем его можно заменить - знают далеко не все.
Что нельзя добавлять в фарш на котлеты
Зачем добавлять хлеб в котлеты / depositphotos.com

Котлеты - одно из самых простых и распространенных блюд из мяса в украинских семьях. Сегодня в материале Главреда вы узнаете о тонкостях в их приготовлении.

Для чего кладут хлеб в котлеты - ответ на важный вопрос

Во время приготовления котлет одним из самых важных заданий является сделать такой фарш, чтобы он держал форму и не распался в следствие термической обработки.

В котлетном фарше хлеб выполняет две функции. Во-первых - связующую. Именно этот компонент помогает блюду сохранять форму при лепке и обжаривании. Во-вторых - смягчающую. Хлеб в фарше, особенно вымоченный в молоке - придает котлетам мягкий и нежный вкус.

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Чем можно заменить хлеб в котлетах - на случай, если ингредиента нет

Придать сочность и мягкость котлетам можно не только с помощью хлеба. Для этого подойдут еще несколько продуктов.

Чем заменить хлеб:

  • в фарш можно добавить немного манной крупы
  • можно натереть картофель на терке
  • смягчат фарш и замоченные в молоке овсяные хлопья
  • большое количество измельченного лука

Что будет если добавить много хлеба в котлеты - баланс необходим

Котлеты с добавлением хлеба получаются сочными потому, что хлеб обладает впитывающим свойством, не давая изделию потерять сок во время обжаривания. Однако большое количество хлеба может испортить вкус котлет.

Всё потому, что если добавить много хлеба в котлеты - он впитает не только соки, но и масло, на котором они жарятся, что сделает блюдо очень жирным, неприятным и вредным из-за канцерогенов.

Также несмотря на то, что хлеб выполняет связующую функцию, его большое количество приведет к тому, что котлеты распадутся.

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