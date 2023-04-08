Для чего используют картофельные очистки: 2 способа, которые вас удивят

Очистки от картофеля, как и сам картофель - содержат в себе несколько полезных веществ, которые можно хорошо применить и получить от овоща еще больше пользы.
Для чего используют картофельные очистки - расскажем о вариантах
Картофельные очистки, как неудивительно, могут использовать в медицинских целях, например - для вывода камней из почек. Также иногда отваров из картофельных очисток промывают корни волос, чтобы их укрепить. И всё же наиболее часто кожуру картофеля используют для удобрения растений и компоста. Об этом мы и поговорим дальше.
Картофельные очистки как удобрение для комнатных растений - не садом единым
Комнатные цветы, как и любые растения - любят хороший уход и почву. В случае с домашними растениями, помочь справиться с подкормкой их почвы может удобрение из кожуры картофеля, ведь она содержит аскорбиновую кислоту, органические кислоты и крахмал, а также фосфор, фтор и калий. Особенно его любят орхидеи.
Для того, чтобы такое удобрение приготовить, необходимо взять очистки от 3-6 картофелин и проварить в чистой воде на протяжении четверти часа. После этого, остывший отвар необходимо процедить и поливать им растения один раз в две недели.
Можно ли использовать картофель как удобрение - оставляем очистки
Как мы уже писали выше, картофельные очистки богаты крахмалом, фосфором, калием и другими полезными и ценными веществами. Как правило, все самые полезные элементы остаются именно в кожуре и тонким слоем под ней. Именно по этой причине из них стоит сделать органическое удобрение для своего сада методом компоста.
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