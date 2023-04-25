Для чего добавляют яйцо в шашлык: нежная корочка и сочное мясо гарантированы

Можно ли мариновать шашлык в уксусе - неожиданный ответ удивит.

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Можно ли мариновать шашлык в уксусе и яйце / ua.depositphotos.com

Шашлык можно мариновать различными способами и на каждый найдутся свои сторонники. Некоторым нравится минимум приправ и ингредиентов, а кто-то привык к обилию специй.

При этом существуют несколько неписанных правил, соблюдение которых гарантирует стопроцентный результат. Узнав ответ на вопрос о том, можно ли мариновать мясо в уксусе и яйце, поможет добиться идеального приготовления шашлыка.

Обратим внимание, что о маринаде мяса на шашлык с использованием яйца знают не многие. При этом такой маринад практически не требует добавления других ингредиентов, а мясо в итоге получается нежное и сочное. Секрет прост, ведь яйцо способно "запечатать" шашлык, не выпуская из него сок, что делает мясо сочным.

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Важно помнить, что при таком способе маринования желток служит своеобразным размягчителем мяса, а белок обволакивает продукт, не давая вытекать соку. При этом в итоге вкус яйца в приготовленном шашлыке даже не чувствуется. Отметим, что такой способ маринада наиболее подходит к достаточно жестким видам мяса – говядине и свинине.

Нужно ли добавлять уксус в шашлык

Для многих издавна одним из компонентов мясного маринада выступает уксус. Его зачастую щедро используют в торговых сетях и тут есть резон. Дело в том, что уксус способен размягчить старый, жесткий кусок мяса, что способствует его продажной стоимости. Секрета тут нет – нередко уксус используют для того, чтобы скрыть привкус некачественного мяса и побыстрее сбыть неликвидный товар. Но одновременно уксус и убивает вкус и аромат мяса, если с ним переборщить. Поэтому два раза подумайте перед тем, как добавлять уксус в шашлычный маринад.

Сколько можно держать шашлык в уксусе

Если все же вы решили использовать уксус при приготовлении шашлыка, то стоит помнить несколько простых правил. Во-первых, уксусная заправка служит прекрасным консервантом, что позволяет дольше сохранять продукт перед приготовлением. Во-вторых, даже при длительном хранении не стоит забывать, что мясо, замаринованное в уксусе, не стоит хранить более 4-5 суток. После чего вы рискуете получить испортившийся продукт, не пригодный к употреблению.

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