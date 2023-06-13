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Для чего добавляют вино в шашлык: феерический трюк удивит наповал всех кулинаров

Алина Дембицкая
13 июня 2023, 17:29 обновлено 13 июня, 17:36
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Довольно часто бывает так, что шашлык получается не таким мягким и нежным, как бы мы хотели. И справиться с этой проблемой как раз поможет вино.
Для чего добавляют вино в шашлык?
Для чего добавляют вино в шашлык? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Наступило долгожданное лето. Это время, когда родные и друзья собираются на открытом воздухе, чтобы насладиться моментами совместного отдыха и вкусными блюдами с гриля. И нет лучшего блюда для таких встреч, как шашлык. Каждый кулинар имеет свои секреты приготовления маринада для шашлыка, в связи с чем это блюдо всегда получается неповторимым. Знаете ли вы, что мариновать шашлык можно еще и в вине? Главред рассказывает, для чего добавляют вино в шашлык.

Довольно часто бывает так, что шашлык получается не таким мягким и нежным, как бы мы хотели. И справиться с этой проблемой как раз поможет вино. Дело в том, что именно винная кислота хорошо размягчает мясные волокна. Кроме того, вино придает шашлыку невероятный аромат. Именно поэтому после приготовления мясо имеет просто феерический вкус и текстуру.

Самым вкусным шашлык в вине будет, если готовить его из свинины, говядины или баранины. Для курицы такой маринад не подходит. Также заметим, что мясо ни в коем случае нельзя мариновать в деревянной или металлической посуде. Как известно, при контакте с поверхностью металла вино окисляется, а если мариновать мясо в деревянной посуде, то деревянная поверхность быстро впитает в себя какую-то часть маринада.

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Шашлык можно мариновать как в белом вине, так и в красном. Вино обязательно должно быть сухим. От сладкого и полусладкого вина лучше отказаться. Также не стоит мариновать шашлык в крепленом вине. Такие вина не размягчат мясо и не дадут ему приятного аромата.

Как замариновать шашлык на вине

Маринад для шашлыка с вином готовится очень легко и просто. Для начала нужно нарезать кольцами лук. После этого предварительно нарезанное мясо нужно положить в глубокую емкость и хорошо перемешать с луком. Перемешивать нужно в течение 2-3-х минут, чтобы кусочки хорошенько пропитались ароматом лука. Также не забудьте добавить в шашлык соль и перец.

После этого наливаем в емкость белое или красное вино (на один килограмм мяса нужно 250-350 мл вина). К маринаду также нужно добавить сок из половины лимона.

Теперь оставляем мариноваться мясо на 7-8 часов. Когда будете готовить шашлык, то время от времени поливайте его оставшимся маринадом.

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