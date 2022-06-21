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Дизайн кухни: советы по планированию идеального пространства

21 июня 2022, 00:40

Дизайнер поделилась базовыми правилами по подготовке к проектированию и дизайну кухни.

Кухня - одной из вайжнейших мест в доме каждого/ Pinterest

Синди Блэк, архитектор и дизайнер из США рассказала, как создать идеальное пространство кухни, месте, где проходит огромная и наиболее важная часть жизни каждого человека.

1. Начните с общей картины

Блэк начинает с оценки существующих условий на кухне и рассмотрения определенных элементов, таких как двери и окна, которые повлияют на то, как кухня должна быть обустроена. Она также анализирует, как дом используется в целом и как кухня соотносится с соседними комнатами.

"Мы начинаем с готового плана, чтобы посмотреть, как все работает, а что не очень хорошо", — говорит Блэк.

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Затем она набрасывает несколько эскизов самых разных планировок, чтобы увидеть, что понравится клиенту. Потом определяются размеры мебели и кухонной техники.

2. Наблюдайте за тем, как вы используете пространство

Во время планирования макета Блэк хочет знать, как готовят ее клиенты. Например, где кушает клиент, что предпочитает на завтрак, как привык готовить.

Уже давно доминирует идея кухонного треугольника./ Pixabay/Kitchen Design Ideas

Некоторые люди могут не использовать варочную панель так часто, как другие, или могут нуждаться в отдельных станциях для таких действий, как приготовление сока, выпечка или приготовление эспрессо.

3. Создайте кластеры

Уже давно доминирует идея кухонного треугольника. Раковина, плита и холодильник составляют точки треугольника и должны находиться на определенном расстоянии друг от друга для эффективности. Вместо строгого треугольника Блэк мыслит с точки зрения кластеризации связанных действий.

Она предлагает сгруппировать раковину, прилавок и плиту вместе, чтобы оптимальная длина кухонной столешницы составляла не менее метра.

Она считает, что место для приготовления должно использоваться только для подготовительных действий (таких как чистка продуктов, нарезка и смешивание ингредиентов), иметь легкий доступ к мусору и не пересекаться со складом грязной посуды.

4. Держите "хаос" под контролем

Элементы мойки и плиты должны быть расположены так, чтобы они были защищены от основных проходов, если это возможно. "Это хаос. Есть огонь. Есть вода", — говорит Блэк.

Планируйте, чтобы эта область была спрятана как можно дальше. Кроме того, "все хотят знать, как сделать кухню более социальной", поэтому определите место, где люди могут расположиться, не наступая на ноги повару. Наконец, спланируйте легкий доступ к мусорным бакам снаружи, чтобы не тащить мешок с капающим мусором через другую законченную комнату.

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