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Удивительная оптическая иллюзия: только гении найдут спрятанного мужчину за 15 секунд

Ангелина Подвысоцкая
10 мая 2023, 16:22 обновлено 10 мая, 16:52
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Вам нужно найти охранника, который может спасти интеллигентов от нападающего.
головоломка
Нужно найти охранника за 15 секунд / фото: Adme

Оптические иллюзии с эффектом обмана зрения становятся невероятной тренировкой для нашего мозга. Головоломки по картинкам заставляют нас сконцентрироваться и мыслить нестандартно.

Иногда в задачке по картинке нам нужно найти что-то, чего, на первый взгляд, там вообще нет. Однако так воспринимает изображение мозг, который редко разбирается с подобными задачами.

Мы предлагаем вам разобраться с необычной головоломкой, проверить свои умения и потренироваться.

видео дня

Перед вами картинка с изображением компании интеллигентов, находящихся в опасности. Преступник внезапно выпрыгнул из засады и угрожает мужчинам оружием. Спасти интеллигентов может лишь охранник одного из них.

Вам нужно за 15 секунд найти охранника. Однако сделать это не так просто. С этой оптической иллюзией смогут справиться только люди с удивительными возможностями.

Где спрятался охранник

Если вам не удалось найти охранника за 15 секунд, то попробуйте еще раз, не ограничивая себя во времени. Для решения этой головоломки-картинки следует мыслить нестандартно.

Если вам так и не удалось его отыскать, то мы раскроем весь секрет головоломки. Этот охранник все время прятался за деревом. Именно в его сторону показывает злоумышленник.

головоломка
Нужно найти охранника за 15 секунд / фото: Adme

Напомним, ранее мы предлагали вам найти лишнюю букву О среди букв Q. На решение этой задачи вам дается всего 10 секунд. Быстро разобраться с головоломкой смогут только люди с высоким уровнем IQ.

Также Главред предлагал разобраться еще с одной головоломкой. Вам нужно за 6 секунд найти всего одну лишнюю цифру. С этой задачей справится лишь люди с исключительными навыками.

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