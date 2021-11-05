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Дистанционное обучение: психотерапевт предупредила об опасных последствиях для здоровья ребенка

5 ноября 2021, 18:39

Как ковидные реалии меняют ребенка – рассказала семейный психолог, психотерапевт и сексолог Елена Щербань.

Дети в масках, коронавирус
Как дистанционное обучение влияет на детей / УНИАН

Дистанционное обучение вернулось в украинские школы с ростом заболеваемости от COVID-19. Это единственный выход, чтобы не подвергать опасности детей и учителей. Но такая форма обучения негативно сказывается на социализации детей и успеваемости, считают специалисты.

Семейный психолог, психотерапевт и сексолог Елена Щербань.в комментарии Главреду отметила, что если в плане интеллекта пробелы и будут каким-то образом компенсироваться, но в плане здоровья эти дети будут страдать в будущем.

Для детей общение с другими людьми – важный способ собственного развития. Особенно это касается подростков, когда общение со сверстниками и взрослыми выходит на первый план. Тогда как "онлайн" ребенок лишается очень важных базовых вещей, которые должны формироваться через диафрагмальное дыхание и посредством которых формируется психика.

"Онлайн-контакт совершенно не перекрывает наши базовые потребности в том, чтобы дотронуться друг до друга, обняться, улыбнуться, посмеяться, побежать куда-то вместе. К сожалению, дети на дистанционном обучении лишены этой возможности, и это очень печально", – резюмировала Елена Щербань.

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Ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что продолжительность дистанционки в школах зависит от эпидемиологической ситуации и показателей вакцинации среди педагогов. Соблюдение карантинных ограничений также играет не последнюю роль в вопросе возвращения школьников за парты.

Сергей Шкарлет также отметил, что учреждения образования могут работать очно в красной зоне карантина, если 100% работников полностью привиты от COVID-19 – то есть получили обе дозы вакцины. Из-за невыполнения этого требования на дистанционку перешли более 3,2 тысячи школ.

Читайте полную версию интервью Главреда с Аленой Щербань.

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психотерапевт коронавирус в Украине удаленная работа Алена Щербань
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