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"Дом вдали от дома": в Киеве презентуют фильм об уникальном месте для семей с онкобольными детьми

2 февраля 2022, 19:09

Лента рассказывает об исключительном центре "Дача", который занимается больными раком детьми и их семьями и помогает им не расставаться, пока длится лечение.

Средства, полученные за билеты на фильм, пойдут на содержание центра
В Киеве можно будет не просто увидеть фильм об уникальном месте, где помогают онкобольным детям и их семьям, но и поддержать детей, больных этим недугом, просто приобретя билет

Во вторник, 15 февраля, в Международный день онкобольного ребенка, в Мистецьком арсенале состоится допремьерный показ документальной ленты режиссера Алексея Смоляра "Дача". Лента рассказывает о месте силы, покоя и отдыха детей, больных раком, которые борются за жизнь.

Фильм создан на грант президента Украины, который предоставляется молодым деятелям в области кинематографии для производства и реализации творческих проектов, и повествует об уникальном киевском центре "Дача" благотворительного фонда "Запорука".

Этот центр занимается онкобольными детьми и их семьями и помогает семьям не расставаться, пока ребенок лечится. Поэтому "дачники" его называют "домом вдали от дома". "Дача" была учреждена благотворительным фондом "Запорука" в 2009 году. За все время своего существования здесь бесплатно со своими семьями проживали 1270 детей разного возраста из разных уголков Украины.

Съемки стартовали год назад, в феврале 2021 года, и длились почти три месяца. В творческую группу вошли режиссер Алексей Смоляр, оператор и режиссер монтажа Ангел Ангелов, композитор Артем Бабурин, продюсер и сценарист Ольга Гибелинда, а также сопродюсер Светлана Тарасова.

"Меня поразил подход фонда "Запорука" к проблеме детского рака. Хотелось поделиться силой и надеждой, которую я почувствовал, когда попал на "Дачу". Я увидел, что рак – не приговор, что, да, это длительный, тяжелый период, но его можно пережить и победить, что есть благородные люди, которые с открытым сердцем помогают семьям с этим справиться", – поделился впечатлениями режиссер ленты Алексей Смоляр.

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Герои фильма – дети, родители и их помощники, то есть работники фонда "Запорука", психологи и врачи. Среди них – 14-летний Михаил Дьяков из Запорожья, которому удалось победить болезнь.

"Я человек коммуникабельный, видимо, поэтому в какой-то момент мне предложили в фильме стать гидом по "Даче", показать на камеру, как здесь все устроено. Я был не против. Дача для меня – это дом, сердце, тепло. А еще тортики с чаем. Пока жил здесь, обожал их печь. Вообще любил стряпать. Поэтому, когда после лучевой терапии потерял вкус на долгих два месяца, это был ужас. К счастью, потом все вернулось", – рассказал Дьяков.

По словам продюсера и сценариста ленты Ольги Гибелинды, фильм пытались сделать таким, что не будет эксплуатировать тему страданий, а, наоборот, станет утешением и поддержкой и для тех, кто преодолевает болезнь, и для тех, кто находится рядом.

"Благодаря этому фильму мы все имеем хороший шанс практически помочь нашим героям. Потому что каждый просмотр – это спасенный ребенок. Без преувеличений. Этой лентой мы говорим всем им, что мы их слышим, знаем, что они есть, и что мы рядом. Потому что из-за табуированности темы рака в нашем обществе, как правило, такие люди оказываются в изоляции. Так не должно быть", – отметила Ольга Гибелинда.

С 16 февраля каждый желающий сможет не только увидеть светлую историю о "Даче", но и поддержать "дачников". Это можно будет сделать, приобретя благотворительные билеты в сети кинотеатров "Планета Кино" и на медиасервисе MEGOGO. Все вырученные средства будут направлены на содержание центра "Дача".

Благотворительный фонд "Запорука" уже 14 лет поддерживает семьи онкобольных детей и создает условия, чтобы семьи были вместе во время лечения. С 2009 года фонд предоставляет возможность проживать в центре "Дача" детям-пациентам Национального института рака и Охматдета со своими родными. "Запорука" обеспечивает их лекарствами и медицинскими расходными материалами, психологическими консультациями и реабилитацией. Кроме того, фонд занимается больницами и поддерживает медицинский персонал, чтобы дети получали своевременную и качественную медицинскую помощь.

Сейчас "Запорука" строит новую "Дачу". Официальное открытие запланировано в июне этого года.

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онкология документальный фильм кинотеатры новости кино
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