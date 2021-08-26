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Дикий или фермерский лосось: какой может быть опасным для здоровья

26 августа 2021, 09:34

Дикий лосось ловится в естественных условиях, таких как океаны, реки и озера.

рыба_еда_пища
рыба_еда_пища / 1zoom.ru

Лосось ценится за его пользу для здоровья. Эта жирная рыба богата жирными кислотами омега-3, которых большинству людей не хватает. Однако не все лосося одинаковы.

Сегодня большая часть лосося, который вы покупаете, не вылавливается в дикой природе, а выращивается на рыбных фермах.

В этой статье исследуются различия между диким и выращенным лососем и рассказывается, является ли один из них более здоровым, чем другой, пишет Healthline.com.

Разная среда

Дикий лосось ловится в естественных условиях, таких как океаны, реки и озера.

Но половина лосося, продаваемого во всем мире, поступает с рыбоводных хозяйств, которые используют процесс, известный как аквакультура, для разведения рыбы для потребления человеком.

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Ежегодное мировое производство выращиваемого лосося увеличилось с 27 000 до более чем 1 миллиона метрических тонн за последние два десятилетия.

В то время как дикий лосось поедает другие организмы, встречающиеся в их естественной среде обитания, выращенному лососю дают обработанный, жирный и высокопротеиновый корм, чтобы производить более крупную рыбу.

Дикий лосось по-прежнему доступен, но мировые запасы сократились вдвое всего за несколько десятилетий.

Различия в пищевой ценностиВыращенный лосось питается обработанным рыбным кормом, а дикий лосось питается различными беспозвоночными.

По этой причине питательный состав дикого и выращенного лосося сильно различается.

Очевидно, что различия в питании дикого и выращенного лосося могут быть значительными.

Выращенный на ферме лосось содержит намного больше жира, немного больше омега-3, намного больше омега-6 и в три раза больше насыщенных жиров. Кроме того, в нем на 46% больше калорий - в основном из жиров.

И наоборот, дикий лосось содержит больше минералов, включая калий, цинк и железо. Содержание полиненасыщенных жировДвумя основными полиненасыщенными жирами являются жирные кислоты омега-3 и омега-6.

Эти жирные кислоты играют важную роль в вашем организме.

Их называют незаменимыми жирными кислотами или незаменимыми жирными кислотами, потому что они необходимы в вашем рационе.

Однако необходимо соблюдать правильный баланс.

Большинство людей сегодня потребляют слишком много омега-6, нарушая тонкий баланс между этими двумя жирными кислотами.

Многие ученые предполагают, что это может вызвать усиление воспаления и может сыграть роль в современных пандемиях хронических заболеваний, таких как болезни сердца.

Хотя выращенный лосось содержит в три раза больше жира, чем дикий лосось, большую часть этих жиров составляют омега-6 жирные кислоты.

По этой причине соотношение омега-3 и омега-6 примерно в три раза выше у выращенного лосося, чем у дикого.

Тем не менее, соотношение выращенного лосося (1: 3–4) по-прежнему превосходное - оно просто хуже, чем у дикого лосося, которое составляет 1:10.

И выращенный, и дикий лосось должен привести к значительному улучшению потребления омега-3 для большинства людей - и часто рекомендуется для этой цели.

В ходе четырехнедельного исследования с участием 19 человек употребление в пищу выращенного атлантического лосося два раза в неделю увеличивало уровень омега-3 DHA в крови на 50%.

Выращиваемый лосось может содержать больше загрязняющих веществ

Рыба, как правило, поглощает потенциально вредные загрязнители из воды, в которой они плавают, и еды, которую они едят.

Исследования, опубликованные в 2004 и 2005 годах, показали, что выращиваемый лосось имеет гораздо более высокие концентрации загрязнителей, чем дикий лосось.

Некоторые из этих загрязнителей включают полихлорированные бифенилы (ПХБ), диоксины и несколько хлорированных пестицидов.

Пожалуй, наиболее опасным загрязнителем, обнаруженным в лососе, является ПХД, который тесно связан с раком и различными другими проблемами со здоровьем.

Одно исследование, опубликованное в 2004 году, показало, что концентрации ПХБ в выращиваемом лососе в среднем в восемь раз выше, чем в диком лососе.

Эти уровни загрязнения считаются безопасными FDA, но не Агентством по охране окружающей среды США.

Исследователи предположили, что, если бы руководящие принципы EPA были применены к выращиваемому лососю, людям было бы рекомендовано ограничить потребление лосося не чаще одного раза в месяц.

Тем не менее, одно исследование показало, что уровни обычных загрязнителей, таких как ПХД, в норвежском лососе, выращиваемом на фермах, значительно снизились с 1999 по 2011 год. Эти изменения могут отражать более низкие уровни ПХД и других загрязнителей в кормах для рыб (21).

Кроме того, многие утверждают, что польза от употребления омега-3 из лосося перевешивает риски для здоровья, связанные с загрязнителями.

Ртуть и другие следовые металлы

Текущие доказательства наличия следов металлов в лососе противоречивы.

Два исследования показали очень небольшую разницу в уровнях ртути между диким и выращиваемым лососем.

Однако одно исследование показало, что у дикого лосося уровни в три раза выше.

В целом, уровни мышьяка выше у выращиваемого лосося, но уровни кобальта, меди и кадмия выше у дикого лосося.

В любом случае следы металлов в любом из сортов лосося присутствуют в таких низких количествах, что вряд ли могут вызывать беспокойство.

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